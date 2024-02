Montrée du doigt après que certains de ses députés, dont le député d'Orford Gilles Bélanger, ont invité des élus et certaines personnes à des cocktails en échange de dons au parti, la Coalition avenir Québec (CAQ) tire un trait sur le financement populaire. En Estrie, la décision ne fait pas l’unanimité.

Pour le président de la Fédération québécoise des municipalités et maire de Sainte-Catherine-de-Hatley, Jacques Demers, le financement populaire joue un rôle important auprès des partis politiques. On n’a pas la vraie cible ni la raison. À la base, la cible était de savoir si un 100 $ des maires ou des mairesses leur donnait accès à parler avec des ministres. C’était ça, le dossier. Là, on est en train de remettre en question le financement populaire.

Jacques Demers soutient que les dons politiques sont essentiels pour les nouveaux partis. (Photo d'archives) Photo : Fédération québécoise des municipalités

On ne peut pas mettre fin au financement populaire. Si un parti veut se lancer, il va avoir besoin de ça.

Le président de l’exécutif du Parti québécois de Sherbrooke, Yves Bérubé-Lauzière, abonde dans le même sens. Selon lui, le financement populaire permet de financer de nouveaux partis et de soutenir les partis déjà existants.

Je pense que la loi telle qu’elle est actuellement pourrait être renforcée à certains égards. Ce qu’on pourrait faire, c’est que dès qu’une personne est élue au niveau municipal, elle pourrait ne pas avoir droit de contribuer à la caisse d’un parti. Je pense qu’il est là, le problème, en ce moment. Il y a des gens du monde municipal à qui on a laissé miroiter qu’ils auraient accès à un ministre en contribuant , souligne Yves Bérubé-Lauzière.

Quand on est élu municipal, on change de rôle dans la société. On représente des gens, et ces gens ne sont pas tous de la même allégeance politique au niveau québécois. Je pense qu’il faut peut-être mettre une barrière à cet égard.

Yves Bérubé-Lauzière estime que la loi pourrait être renforcée. Photo : Radio-Canada / Titouan Bussiere

L’ex-député libéral d’Orford, Robert Benoît, est d’avis que cette décision de la CAQ est précipitée. Défaire une loi, amender une loi ou ajuster un règlement parce qu’il y a quatre députés pas trop allumés qui écrivent une lettre tout croche à leur maire, moi, ça me semble improvisé de A à Z.

On a des mesures vraiment contraignantes pour éviter toutes ces magouilles qu’on a connues, particulièrement avec la commission Charbonneau, ajoute Robert Benoît. Que ces députés soient mis en pénitence dans le coin pendant quelques jours et passons à autre chose. J’espère que nous avons d’autres sujets à traiter au Québec.

Le maire de Sutton, Robert Benoît Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

Il y a de vraies questions éthiques, mais je ne pense pas que le niveau du problème éthique qui a été soulevé justifie d’aussi grandes réflexions, soutient l’ancien candidat du PQ , Guillaume Rousseau. Cela dit, de réfléchir à la possibilité d’avoir un système qui serait 100 % de financement public pour les partis politiques, ce n’est pas un mauvais système et on peut en débattre. Disons que ce serait comme utiliser un gros marteau pour tuer une mouche, considérant que les problèmes éthiques soulevés sont de vraies questions, mais ce n’est pas d’une ampleur très importante , explique-t-il.

Guillaume Rousseau souligne qu'un système exclusivement basé sur le financement public pourrait être débattu. Photo : André Chevrier

Le débat actuel découle d'allégations rapportées par Radio-Canada et La Presse canadienne au sujet des députés caquistes Sylvain Lévesque et Louis-Charles Thouin, qui font actuellement l'objet de deux enquêtes de la commissaire à l'éthique et à la déontologie de l'Assemblée nationale, Ariane Mignolet.

Celle-ci a également reçu deux plaintes de Québec Solidaire visant les députés Yves Montigny et Gilles Bélanger, qui s'est défendu par écrit, mercredi, en assurant être toujours disponible pour les élus municipaux.

Selon La Presse canadienne, près de la moitié des maires du Québec ont contribué au financement de la CAQ depuis 2021. En décembre, un reportage de Radio-Canada nous apprenait en outre que certains d'entre eux se sentaient obligés de cotiser à la caisse du parti pour rencontrer un ministre.

D’après les informations de Guylaine Charette