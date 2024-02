Davantage de terres sont protégées près de Thunder Bay

Conservation de la nature Canada (CNC) a ajouté 191 hectares de terres protégées sur la péninsule de Black Bay, près de Thunder Bay.

La propriété, située à environ 100 kilomètres à l'est de la ville, s'ajoute aux quelque 3 700 hectares de la péninsule déjà protégés par l'organisme à but non lucratif.

Plus nous protégeons, plus l'habitat contigu est protégé pour les espèces qui y vivent, comme l'ours noir, l'orignal, et les espèces en péril comme la moucherolle à côtés olive, le pygargue à tête blanche, la paruline à couronne rousse ou le pélican d'Amérique , affirme Kaitlin Richardson, directrice des programmes pour le Nord de l'Ontario.

La péninsule de Black Bay est l'une des seules régions sans route situées à l'est de Thunder Bay, et elle possède de vastes zones humides et forêts qui fonctionnent comme un vaste réservoir de carbone , ajoute-t-elle.

Publicité

La propriété a été mise sur le marché dans le cadre d'une vente immobilière et achetée pour environ 175 000 $, précise-t-elle.

Cela fait partie d'une acquisition de terres plus vaste dans la région des Grands Lacs, où CNC affirme que l'habitat des zones humides et la biodiversité ont diminué au cours des 200 dernières années en raison du drainage et des espèces envahissantes.

L'organisme a également obtenu plus de 750 hectares de terres dans le sud de l'île Manitoulin.

Les projets ont été rendus possibles grâce au financement de donateurs privés et des gouvernements fédéral et provincial, indique l’organisme dans un communiqué de presse.

Conservation de la Nature Canada amasse généralement 20 % supplémentaires de la valeur d'une propriété lors de la collecte de fonds afin de couvrir les coûts d'intendance, mentionne Mme Richardson.

Publicité

Au cours de la première année suivant l'acquisition, l’organisme va élaborer un plan de gestion de la propriété qui identifie ce qu'elle appelle des cibles , c’est-à-dire des écosystèmes ou des espèces que l'organisation souhaite protéger et également des menaces, comme les espèces envahissantes, les bâtiments délabrés ou les barrages sur des cours d’eau.

L’organisme planifie ensuite des actions pour neutraliser les menaces. La propriété de Black Bay ne dispose d'aucune infrastructure, affirme Mme Richardson, mais l'organisme fera une recherche sur les espèces envahissantes.

CNC continuera de surveiller les opportunités d'achat de propriétés pour élargir ses avoirs dans la péninsule, indique Mme Richardson.

Les zones humides riveraines, tout habitat pour des espèces en péril ou des forêts intactes. Tout cela constitue des choses que nous voudrions préserver dans la zone naturelle du lac Supérieur , dit-elle.

Avec les informations de CBC