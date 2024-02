Des ossements de dinosaures grandeur nature exposés à Halifax

Quand on pense aux dinosaures, on pense souvent à ceux qui se retrouvaient en Alberta… mais saviez-vous que la Nouvelle-Écosse comporte aussi son lot de fossiles? Une nouvelle exposition au Musée d’histoire naturelle d'Halifax, la première du genre depuis cinq ans, permettra aux visiteurs d’en apprendre un plus sur les espèces qui peuplaient la province, il y a des centaines de millions d'années.

Dinosaur Exploration, qui sera présenté jusqu'au 23 juin, comprend notamment quatre reproductions de squelettes grandeur nature et une simulation de fouille de fossiles de dinosaures.

Ouvrir en mode plein écran Une reproduction grandeur nature des ossements d'un tyrannosaure au Musée d'histoire naturelle, à Halifax. Photo : Radio-Canada / Caroline Lévesque

L'exposition compte près d'une vingtaine de spécimens, dont de vrais ossements datant d'environ 200 millions et trouvés à Parrsboro, en Nouvelle-Écosse.

Il y a des carnivores et des omnivores, alors c'est deux groupes intéressants pour voir les différences. On a aussi beaucoup de crânes, c'est bien pour voir les mâchoires. La plupart des choses que vous pouvez toucher, ça va être des reproductions.

Les curieux pourront découvrir une reproduction grandeur nature d'un Tyrannosaurus rex, un Coelophysis bauri d'une longueur d'environ trois mètres ainsi que des ossements d'une tête d'Allosaure, un dinosaure bipède carnivore.

Ouvrir en mode plein écran Une reconstitution d'un crâne de Tyrannosaurus rex, exposée au Musée d'histoire naturelle d'Halifax. Photo : Radio-Canada / Caroline Lévesque

L'exposition comprend aussi de véritables gastrolithes, des pierres d'estomac qui auraient facilité la digestion de certains dinosaures et que l'on retrouve chez certaines espèces d'oiseaux et de reptiles.

Ouvrir en mode plein écran Des gastrolithes d'un dinosaure. Photo : Radio-Canada / Caroline Lévesque

Plusieurs programmes éducatifs entourant l'exposition sont disponibles pour les visiteurs. Les curieux pourront notamment interagir avec plusieurs fossiles retrouvés Nouvelle-Écosse ou ailleurs dans le monde.

Dinosaur Exploration présente également les liens qui existent entre les dinosaures et les animaux modernes, particulièrement les oiseaux. Certaines espèces de dinosaures étaient aussi petites qu'un oiseau ou possédaient des plumes.