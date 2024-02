Relance de la Classique : une réunion qui ne règle pas tout

La première rencontre pour la relance de la Classique internationale de canots de la Mauricie, qui a eu lieu jeudi à l’église Saint-Sauveur à Shawinigan-Sud, aura permis d'éclaircir certains points. D’autres détails restent toutefois en suspens.

Près de 70 personnes sont venues pour assister à cette première réunion, qui aura servi à discuter de plusieurs points en vue de l’organisation d’une course de canots sur la rivière Saint-Maurice cet automne.

La députée caquiste de Laviolette–Saint-Maurice, Marie-Louise Tardif, instigatrice de la rencontre, a lancé la première question au groupe composé de canotiers, de vétérans de la Classique et même d’artistes. Voulez-vous qu’il y ait une course de canots en 2024? , dit-elle.

Bien sûr c’est une évidence , ont dit plusieurs personnes. Si le premier point de l’ordre du jour suscitait l’unanimité, d’autres points ont été plus contestés.

Mme Tardif avait préparé un ordre du jour détaillé qui permettait de discuter de nombreux détails, mais plusieurs participants auraient préféré commencer par simplement élire un nouveau comité organisateur et décider par la suite des aspects techniques.

On est en train de prendre des décisions qui auront des répercussions sur tout le reste. Mais quel est notre pouvoir nous? Je suis mal à l'aise avec ça. On devrait faire un comité avant , a indiqué un participant, avant de se lever et de quitter la rencontre.

La députée a plusieurs fois dû ramener les gens à l’ordre du jour pour que la rencontre ne s’éternise pas et surtout pour que les discussions ne stagnent pas.

Le comité sélectionné au cours des prochains jours

Le comité d'organisation du Festival de la Rivière a été désigné comme responsable de créer le comité qui va mettre en place la nouvelle course de canots.

Selon le président de l’organisme, Jérémy Léveillé, comme le festival est déjà enregistré comme organisme sans but lucratif et que l’équipe possède déjà les ressources et l’expertise nécessaires, il s’agira d’une option gagnante.

L’important, c’est d’être rassembleur et que le culturel soit indépendant , affirme-t-il.

Le canotier Christophe Proulx a été désigné comme directeur de la course, il fera partie du comité.

M. Léveillé affirme que les personnes qui vont être responsables d’organiser la nouvelle Classique vont être sélectionnées par le conseil d’administration du Festival de la Rivière au cours des prochains jours.

Christophe Proulx, un canotier d’expérience, sera quant à lui le nouveau directeur de la course au sein de ce comité. Pour lui, il est essentiel que les athlètes fassent partie du nouveau processus.

Plusieurs détails restent toujours en suspens, le groupe n’a pas été en mesure de s’entendre sur les modalités plus précises de la course, comme son nom, sa durée ou encore la place du culturel au sein de la course.

Plusieurs personnes ont aussi témoigné leur inconfort quant à la possibilité de conserver le même nom. Devrons-nous payer les dettes si on conserve le même nom? .

Des partenaires et des appuis pour la relance

Mme Tardif a confirmé lors de la séance que plusieurs personnes avaient manifesté leur appui et leur intérêt à soutenir financièrement la course.

Elle affirme avoir reçu une confirmation d’Hydro-Québec qui souhaite commanditer l’événement et de son collègue au niveau fédéral, François-Philippe Champagne.

Mathieu Gélinas du Centre d’action bénévole de Shawinigan a aussi répondu présent. Vous m'appellerez et on sera là , a-t-il dit.

L’attachée du député bloquiste René Villemure était aussi présente pour témoigner de l’appui du député.

Comme champion de multiples éditions de la classique, Serge Corbin s’est dit satisfait de la nouvelle direction de l’organisation.

Hydro-Québec et le député fédéral François-Philippe Champagne pourraient commanditer l'événement.

C'est des jeunes qui vont se mettre la tête dans ça, du sang nouveau. Je pense qu'il y a beaucoup de positifs là-dedans , indique-t-il.

Il indique que parmi les dossiers qui devront être réglés, il y a notamment celui des bourses pour les canotiers qui participent, il doute qu’Hydro-Québec souhaite verser des fonds aux participants directement.

Il croit qu’il reste aussi à parler du rôle de l’aspect culturel dans l’événement.

Organiser une course de canot, c'est quelque chose, mais l'événementiel aussi, c'était gros autour de la classique, puis ça ne rapporte rien [...] ils perdaient toujours de l'argent avec ça , indique-t-il.

D'après une entrevue à l'émission Toujours le matin