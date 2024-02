La Maison des jeunes du Témiscamingue (MDJT) dans le secteur de Lorrainville a inauguré jeudi soir ses locaux fraîchement rénovés. Un investissement de plus de 250 000 $ de la MRC de Témiscamingue, de Québec et de la caisse Desjardins locale a permis la métamorphose complète du bâtiment.

Une quarantaine de personnes ont pris part aux festivités. La maison du secteur centre qui agit aussi comme siège social a fait peau neuve l’été dernier, des fondations jusqu'à l'étage supérieur.

Ouvrir en mode plein écran La population était invitée à découvrir les nouveaux locaux de la Maison des jeunes à Lorrainville. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Ce que les jeunes avaient besoin en fait, c'est d’un espace qui était vaste et où ils pouvaient se rassembler. On a enlevé des cloisons, on a repeinturé au goût du jour avec des couleurs que les jeunes ont choisis , explique Mathilde Mantha, agente de développement et cheffe d’équipe à la MDJT .

Ouvrir en mode plein écran Mathilde Mantha apprécie ce nouvel espace confortable pour les jeunes. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

On y retrouve aussi du hockey et du soccer de table, des chaises confortables et un coin pour les devoirs. L’étage du haut a été repensé pour offrir un espace convivial au personnel de la maison des jeunes.

L’ajout de nouveaux comptoirs permet d’offrir aux adolescents des ateliers de cuisine. Le nouvel aménagement plaît beaucoup à William Bergeron, 12 ans.

C'est vraiment le fun, parce qu'on peut faire de la cuisine collective et ça, je suis sûr qu'il n'y en avait pas avant, avance-t-il. Ça nous permet de socialiser , se réjouit le jeune homme.

Ouvrir en mode plein écran William Bergeron a commencé à fréquenter la Maison des jeunes en décembre dernier. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Un lieu qui fait la différence

Une cinquantaine de membres sont inscrits à la MDJT et une quinzaine de jeunes entre 12 et 17 ans sont fidèles chaque semaine aux installations de Lorrainville.

Ouvrir en mode plein écran Des changements ont été apportés dans plusieurs pièces du bâtiment. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Les activités de l'organisme tiennent une place importante dans la vie de Kariane Lafleur. Il y a plein d'activités et ça nous permet de sortir de la maison quand tu ne veux pas être à la maison , fait valoir l’adolescente.

Son copain, Damien Racine, profite de ses soirées à la MDJT pour développer de nouvelles aptitudes. On apprend plein de choses. J’aime bien cuisiner là-bas et faire plein d’activités manuelles , cite-t-il en exemple.

Ouvrir en mode plein écran Damien Racine et Kariane Lafleur ont préparé avec des amis des cocktails sans alcool pour accompagner les bouchées servies. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

S'ils se sont déplacés à Lorrainville pour les portes ouvertes de jeudi, les jeunes amoureux optent habituellement pour la Maison des jeunes de Notre-Dame-du-Nord en raison de la proximité avec leur domicile.

Une autre Maison est implantée à Latulipe-et-Gaboury. Il y a des endroits comme dans l’est du Témiscamingue où il y a moins d’infrastructures jeunesse. Le local à Latulipe est donc très très actif, parce qu’on a des jeunes qui ont envie d’avoir un lieu de rassemblement , mentionne Mathilde Mantha.

Briser l’isolement

Les jeunes sont impliqués dans le choix des activités au calendrier.

C’est sûr qu’on vise toujours de faire des activités qui vont les aider à grandir. Que ce soit par la conscience sociale, par le travail communautaire, par le développement personnel […], on essaie de les préparer pour devenir des adultes , explique Orphée Guy, nouvellement animatrice à la MDJT .

Ouvrir en mode plein écran Orphée Guy anime les trois maisons des jeunes du Témiscamingue une fois par semaine. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Elle estime que les rénovations insufflent un vent de fraîcheur aux jeunes. D'être dans un environnement clair, grand, bien fait et qui est pratique, tu as beaucoup plus le goût de l'habiter , fait remarquer Mme Guy.

Même son de cloche du côté de Jean Martineau, maire de Lorrainville et intervenant jeunesse de jour.

Il y a des jeunes que je rencontre dans mon travail qui viennent à la Maison des jeunes et qui me disent que c'est un outil de plus pour la motivation, pour la persévérance scolaire. Ils se font des amis, ils jasent, autre que de rester chez eux à gamer , constate le maire.

Ouvrir en mode plein écran Le maire de Lorrainville, Jean Martineau, croit en l'importance de la Maison des jeunes. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

La Maison des jeunes est à la recherche d'animateurs pour ouvrir plus fréquemment. Pour l’instant, une soirée par semaine est organisée dans chacune des trois maisons. Quelques sorties de fin de semaine sont aussi prévues au calendrier.

La Maison des jeunes du Témiscamingue est propriétaire du bâtiment nouvellement rénové depuis 1991.