Sherbrooke citoyen indique avoir réalisé plus de la moitié de ses engagements 

Après avoir retrouvé son siège au conseil municipal la semaine dernière à la suite d’un arrêt de travail, la mairesse de Sherbrooke, Évelyne Beaudin, a fait sa première grande apparition publique en quelques mois pour souligner, entourée de membres du parti et de partisans, le mi-mandat des élus de Sherbrooke citoyen.

Après être entrée sur scène sous les applaudissements des 90 personnes présentes au restaurant Siboire, la mairesse a remercié son équipe et les personnes présentes d’avoir tenu le fort pendant son absence.

Elle a aussi fait allusion à sa première semaine de retour à l’Hôtel de Ville, qui a notamment été marquée par un incendie majeur au centre-ville de Sherbrooke et la démission du conseiller Marc Denault de la Société de transport de Sherbrooke (STS). Dans ces moments-là, on se dit qu’on est chanceux d’être bien entourés de gens comme vous , a-t-elle lancé au public.

Évelyne Beaudin a par ailleurs indiqué que selon ses calculs, Sherbrooke citoyen avait maintenant réalisé plus de 50 % de ses engagements électoraux.

De mémoire, il y en avait à peu près 80, et j’ai fait l’évaluation de l’état d’avancement. Je suis fière de dire qu’après 50 % du temps écoulé depuis le début du mandat, on a réalisé plus de 50 % de nos engagements. Ça vaut la peine de se reconcentrer sur ça, ce qui compte vraiment, ce qui fait qu’on est là, soit réaliser de grandes choses pour Sherbrooke , s’est exclamée la mairesse. Parmi ces réalisations, elle a nommé la fin des huis clos et le fait d’avoir confirmé le statut bilingue de l’arrondissement de Lennoxville.

Quand on arrive avec du changement, ça se peut que ça dérange. Si ça ne dérange pas, d’habitude, c’est parce qu’il y a quelque chose que vous faites qui n’est pas correct. C’est sûr qu’il y a des gens qui sont attachés à certaines façons de faire, qui étaient des façons de faire d’avant , a-t-elle également mentionné.

Malgré tous les obstacles, vous pouvez compter sur l’équipe de Sherbrooke citoyen pour empêcher que la Ville de Sherbrooke recule, ça n’arrivera pas, et même plus que ça, malgré tous les efforts, même s’il faut nager dans de la bouette et de la mélasse, je peux vous dire qu’on va continuer à avancer pour réaliser nos idées.

Rappelons qu'en plus de la mairesse, sept conseillers membres de Sherbrooke citoyen ont été élus en novembre 2021.

Des années « intenses »

Tous les autres élus du parti politique étaient également sur place pour cette soirée de mi-mandat.

On a changé un peu la culture au niveau de la transparence, de la gouvernance à la Ville de Sherbrooke. [...] Aussi au niveau de la vision sur le développement de notre territoire, la mobilité, le développement de nos communautés avec la participation citoyenne qu’on a voulu mettre de l’avant , a dit la conseillère Laure Letarte-Lavoie sur ces deux dernières années.

Ce qui est sûr, c’est que c’est toujours le fun d’être entourée des membres de Sherbrooke citoyen, des gens qui ont contribué à bâtir le programme avec nous, qui sont là à continuer à nous encourager, à nous parler de leurs désirs pour la Ville de Sherbrooke , a renchéri la conseillère Geneviève La Roche.

On dirait qu’il y a dix ans qu’on fait de la politique, mais ça fait seulement deux ans, tellement ça a été intense. Beaucoup d’apprentissages, mais aussi beaucoup de dossiers. [...] Ça fait du bien d’être là pour célébrer ça. On sent que les gens sont avec nous.

Malgré toutes les grosses épreuves qu’on a vécues, on est restés ensemble parce qu’on est tenus par un but, des idées et une vision commune. C’est ça qui fait que la salle est quand même pas mal pleine , a quant à lui lancé le conseiller Raïs Kibonge, qui a occupé le poste de maire suppléant pendant l’absence d’Évelyne Beaudin.

Tous les élus ont par ailleurs mentionné un but commun pour les prochaines années : le développement du plan d’urbanisme de la Ville.

Plus de collégialité?

Le professeur en communication à l'Université de Sherbrooke spécialisé en communication politique et stratégique, Emmanuel Choquette, dresse entre autres, parmi les points forts des premières années de Sherbrooke citoyen, la fin de grands travaux sur la rue Wellington Sud.

C'est un développement qui se faisait attendre. Ça faisait un bon bout de temps qu'on y travaillait. [...] C'est quand même un dossier qui avait commencé bien avant Sherbrooke citoyen, mais je pense que de l'avoir achevé, c'est quelque chose d'assez important , constate-t-il.

Selon lui, le parti a aussi su bien faire valoir les intérêts de la Ville à l’échelle de la province. On a senti une coalition, une pression de plus en plus forte, par exemple, sur les questions de logement social, sur les questions des infrastructures, etc. auprès de Québec, pour arriver à obtenir un peu plus de sous, un peu plus d'appui, et avoir une forme de reconnaissance à cet égard-là. Je pense que là-dessus, Évelyne Beaudin s'est jointe assez efficacement à d'autres maires et mairesse , estime-t-il.

Il relève toutefois quelques incidents récents entre les élus indépendants et les membres de Sherbrooke citoyen, dont la démission de Marc Denault de ses fonctions à la STS.

Je pense qu’un des éléments pour lesquels on s'attend à ce qu'il y ait peut-être des améliorations en termes d'image [dans le reste du mandat], c'est la perception, la conciliation autant de la mairesse, mais de la dynamique entre Sherbrooke citoyen et les autres élus. Donc peut-être donner l'impression qu'on travaille un peu plus en collégialité, un peu plus en consultation, qui d'ailleurs, est à la base même des revendications de Sherbrooke citoyen et faisait partie de sa campagne électorale.

Il ne faudra pas mettre de côté aussi tout l'enjeu de la politique de participation citoyenne à Sherbrooke, qui s'est avéré un peu difficile, et on ne sait pas trop d'ailleurs dans quelle direction elle va aller, compte tenu que Madame [Néné] Oularé a quitté ses fonctions après avoir remis un rapport qui a été plus ou moins bien reçu par les élus, en particulier par les élus de Sherbrooke citoyen , ajoute-t-il.

La mairesse Évelyne Beaudin doit donner des entrevues à l’émission Vivement le retour et au Téléjournal Estrie vendredi.