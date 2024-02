La commissaire à la protection de la vie privée en Nouvelle-Écosse demande à nouveau que la loi sur l’accès à l’information soit modernisée dans cette province.

Tricia Ralph veut aussi un changement de culture dans les ministères du gouvernement provincial et les agences publiques.

Les problèmes qui plombent l’accès à l’information et la protection de la vie privée en Nouvelle-Écosse ne sont pas que législatifs , écrit-elle dans une soumission de 47 pages remise au comité d’examen qui est chargé de réviser la loi.

Les lacunes de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée — communément appelée FOIPOP — de la Nouvelle-Écosse avaient été relevées par la prédécesseure de Mme Ralph, Catherine Tully, il y a de nombreuses années.

Cette dernière se plaignait en 2017 que le gouvernement libéral de l’époque ignorait son bureau. Il semble que les choses n’ont pas changé sous l’actuel gouvernement progressiste-conservateur, dit Tricia Ralph.

Elle dit se heurter à des ministères qui refusent simplement de suivre les recommandations de son bureau, sans explications.

Dans les commentaires remis au comité, la commissaire dit que dans son examen, elle a fréquemment constaté des décisions qui méprisent le droit présumé à l’information .

Mon bureau a investi beaucoup de temps et d’efforts à faire comprendre aux instances publiques quelles sont leurs obligations légales, et à leur expliquer comment et pourquoi les lois signifient qu’ils peuvent ou ne peuvent pas taire des renseignements , écrit-elle.

La loi dit que tout membre du public a accès à toutes les informations des instances publiques, sauf dans quelques cas précis , a rappelé Tricia Ralph, dans une entrevue, jeudi.

Les gouvernements, les organismes publics ne devraient pas cacher des renseignements à moins d’avoir une vraie bonne raison, qu’ils doivent expliquer au public , explique la commissaire.

En plus de changements législatifs pour renforcer son bureau, Tricia Ralph exhorte les ministères, les municipalités et toute entité concernée par cette loi à changer leur mentalité.

Elle presse les décideurs et les gestionnaires de faire comprendre à leurs équipes que notre priorité est de rendre les choses aussi publiques que possible, parce c’est ce que la loi dit .

Dans ses recommandations au comité d’examen, Tricia Ralph dit vouloir que l’on fixe un délai maximal pour que les instances publiques répondent aux demandes d’accès à l’information.

Pour ce faire, elle demande des outils et du financement adéquats pour que les ministères du gouvernement provincial soient en mesure de mieux traiter les demandes venant du public.

Elle déplore que le bureau de la commissaire à l’information et à la vie privée en Nouvelle-Écosse ne dispose pas du même respect que ceux de ses homologues des autres provinces.

Le comité d’examen de la loi est composé entièrement de représentants du gouvernement. Il acceptait les soumissions à ce sujet jusqu’à mercredi. Il doit remettre un rapport au ministre de la Justice ce printemps.

Des médias, qui font régulièrement des demandes d’accès à l’information dans le cadre de leur travail, ont aussi soumis leurs commentaires à ce comité, notamment CBC / Radio-Canada et La Presse canadienne.