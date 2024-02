L'ancienne députée caquiste de Jean-Talon, Joëlle Boutin, a déjà fait miroiter un « accès privilégié » au ministre Pierre Fitzgibbon à des gens d'affaires et des entrepreneurs en 2020.

Vous aurez l'opportunité d'avoir un accès privilégié au ministre et de discuter directement de vos préoccupations et de la relance économique avec lui , peut-on lire sur une capture d'écran obtenue par La Presse Canadienne . Il s'agit d'une invitation écrite par l'ancienne députée en novembre 2020 sur le groupe Facebook « Réseautage d'affaires et événements Québec ».

Comme l'événement était durant la pandémie de COVID-19, il se tenait en virtuel. Une fois inscrit, je vous enverrai un lien avec un document où vous pourrez également soumettre vos questions, préoccupations et suggestions, que je pourrai lui soumettre directement en amont. Votre opinion lui importe! poursuit-elle.

À la fin du message, l'ancienne élue de Québec précise que les personnes ayant déjà fait leur contribution maximale pour l'année financière en cours pourront y assister sans frais .

La loi électorale prévoit que chaque citoyen peut verser un maximum de 100 $ à une formation politique, mais il ne peut le faire pour obtenir une contrepartie.

Élections Québec a déjà exprimé des craintes concernant de potentiels échanges de faveurs ou conflits d'intérêts. La présence d'un ministre à une activité de financement soulève toutefois le risque qu'un échange intervenu dans le cadre de l'activité puisse aboutir à une décision ayant une apparence de constituer un avantage fourni en échange d'une contribution , a écrit le porte-parole d'Élections Québec dans son message à La Presse Canadienne.

La participation à une activité de financement ne constitue pas en soi un problème, a-t-il précisé, mais la question touche donc l'enjeu de l'intégrité du financement politique si, à la suite d'une activité de financement, un ministre prenait une décision qui constituerait, de façon apparente ou réelle, un avantage fourni en échange d'une contribution .

Formulation maladroite

Interrogée par La Presse Canadienne jeudi, l'ancienne élue a reconnu une formulation maladroite pour les termes accès privilégié . C'était inapproprié , a-t-elle dit.

J'ai toujours été super "by the book'' , ajoute Mme Boutin.

Elle admet que le fait d'inviter un ministre dans un événement de financement attire plus de gens. Mais il n'y a jamais de contrepartie , assure-t-elle.

Le format était un genre de webinaire où Pierre Fitzgibbon parlait de la relance économique suite à la pandémie et les gens posaient des questions , a-t-elle indiqué, ajoutant que ce n'était pas du lobbyisme.