Les Ami.e.s du carré civique de Saint-Boniface augmentent la taille de leur C. A.

Une trentaine de personnes étaient rassemblées, jeudi, à l'occasion de la seconde assemblée générale annuelle des Ami.e.s du carré civique de Saint-Boniface (ACCSB).

L’organisation a profité de l’occasion pour présenter aux membres ses états financiers et souligner l’élection des membres de son conseil d’administration, qui comptera prochainement 15 administrateurs. La première mouture du C. A. comptait pour sa part onze personnes.

L'idée, c’est d’avoir différentes perspectives de la communauté , estime Nicolas Douklias, membre du C. A. Ça va nous aider dans nos plans.

Au cours de l’assemblée, 14 d’entre eux ont été élus, dont sept nouveaux. Le 15e membre sera nommé prochainement par le C.A. suite au retrait d'une candidature à l'élection. Deux administrateurs, Derrick Finch et Rémi Gosselin, ont décidé de ne pas se représenter.

Neuf des quatorze administrateurs élus au conseil lors de l'assemblée générale annuelle des Ami.e.s du carré civique de Saint-Boniface.

Membres du conseil d’administration des Ami.e.s du carré civique de Saint-Boniface Bintou Sacko

Walter Kleinschmit

Nicolas Douklias

Alex Comeault

David Dandeneau

Marc Normandeau

Carole Boily

Roland Painchaud

Michel Chartier

Lucienne Chateauneuf

Sylviane Lanthier

Bertrand Pauget

Ruphine Djuissi

Gilles Pelletier

Avant la tenue de l’assemblée, plusieurs personnes ont tenu à souligner le travail accompli jusqu’à présent par le groupe, qui cherche à sauvegarder le carré civique de Saint-Boniface et à en faire une place forte de la francophonie manitobaine.

Dan Vandal, député fédéral de Saint-Boniface-Saint-Vital, a remercié le travail de sensibilisation des ACCSB , quant à l’importance de ce patrimoine historique , dans une intervention vidéo.

En tant qu’ancien président des ACCSB , Robert Loiselle, maintenant député provincial pour la circonscription de Saint-Boniface, a salué la mobilisation des membres.

Je peux vous dire que ce dossier est non seulement de grande importance pour moi, mais aussi de grande importance pour notre gouvernement. Vous avez un partenaire à la table. Vous pouvez compter sur nous , a-t-il déclaré.

Mathieu Allard, conseiller municipal de Saint-Boniface, a pour sa part exprimé son espoir de trouver rapidement une solution pour l’ancienne caserne de pompiers, un bâtiment qu’il estime vieillissant.

J'espère que ce groupe puisse trouver un projet concret pour maintenir l'édifice, que ce soit en partenariat avec la Ville de Winnipeg ou une autre solution , a-t-il lancé.

Un rapport de la Ville attendu au printemps

Au début de l’année 2023, l'organisme Manitoba Possible s'est retiré des négociations avec la Ville de Winnipeg pour la vente du carré civique. Quelques mois plus tard, la Société de la francophonie manitobaine annonçait ne plus souhaiter acheter l’ancien hôtel de ville de Saint-Boniface.

L’été dernier, la Ville de Winnipeg a repris le dialogue avec les différents organismes communautaires de Saint-Boniface impliqués dans le dossier et lancé une série de consultations officielles afin de sonder la population sur l’avenir des deux bâtiments.

Un sondage en ligne (Nouvelle fenêtre) est également accessible jusqu’au 15 février.

Au terme de ces consultations, la Ville produira un rapport qu’elle prévoit présenter au conseil municipal au printemps.

La consultation en présentiel du 17 janvier avait fait salle comble et l’entrée a dû être refusée à certaines personnes en raison du manque d’espace, déplore Walter Kleinschmit, membre du conseil d’administration.

Les ACCSB , Héritage Saint-Boniface, l’Association des résidents du Vieux Saint-Boniface, offriront à la population une occasion supplémentaire de se prononcer le 8 février prochain au Musée de Saint-Boniface à 18 h.

On veut permettre à plus de résidents et surtout du côté de la jeunesse [...] de venir parler du futur de Saint-Boniface , soutient-il.

Dans un courriel, la Ville de Winnipeg indique qu'à ce jour plus de 1000 réponses au sondage ont été reçues par son administration. De plus, elle indique que plus de 60 personnes ont participé aux consultations publiques sur l'avenir du 219 Provencher et du 212 rue Dumoulin.

