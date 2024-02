La 40e édition de Saguenay en neige est lancée

La 40e édition de Saguenay en neige a été lancée jeudi à Jonquière avec une panoplie d’activités, dont le populaire concours scolaire de sculptures sur neige.

Les 185 jeunes participants ont pu mettre leurs idées à exécution sous une température clémente, après des semaines de préparation. Ils avaient hâte de transformer leur dessin en véritable œuvre d’art.

Ça se passe très bien. On a commencé par faire la tête parce qu’on ne veut pas que ça s’effondre , a lancé l’une des étudiantes rencontrée.

On travaille quasiment deux mois là-dessus. On commence début novembre à faire les croquis en équipe, après on choisit les croquis qu’on veut , a précisé une autre.

À pareille date l’an dernier, Saguenay en neige s’était amorcé dans un froid glacial alors que le refroidissement éolien était de -50. La scénario est fort différent cette année avec des températures prévues d’environ -7°C avec du temps ensoleillé, ce qui pourrait quand même donner quelques maux de tête aux sculpteurs.

Ça augmente les critères de difficultés. Toutes les variations de température ont de l’impact sur la neige. On pense que ça va être le fun et que ça va bien aller pour les sculpteurs quand il fait beau, mais si le soleil s’ajoute avec une température de trois degrés, l’intérieur de la structure de neige devient molasse , a révélé la directrice générale de Saguenay en neige, Christine Basque.

La directrice a aussi plaidé pour l’importance que ce rendez-vous hivernal demeure gratuit et appelle les commanditaires et les bailleurs de fonds à maintenir leur financement pour l’avenir. Saguenay en neige fait face présentement à certains défis de financement.

Le spectacle d’ouverture présentée par le duo 2Frères aura lieu vendredi soir au pavillon Nikitoutagan.

Avec des informations de Julie Larouche