Les détails sur la construction du nouveau complexe événementiel de Calgary dévoilés

Les grandes lignes de la construction du prochain centre événementiel de Calgary ont été dévoilées jeudi. On y apprend notamment comment la facture du projet de la Ville de Calgary en partenariat avec le gouvernement de l’Alberta, le Stampede de Calgary et la Calgary Sports and Entertainment Corporation (CSEC), sera divisée.

Selon la Ville, la construction devrait commencer entre l'été et l'automne 2024. Les travaux de préparation du site en vue ont cependant commencé en janvier.

Les travaux prévoient notamment de déplacer la 5e rue SE, entre la 14e et la 12e avenue, à environ un demi-pâté de maisons vers l'est pour faire de la place au centre événementiel, qui s'étendra sur quatre hectares.

On peut lire, dans les documents, de presque 800 pages, que le nouveau centre contiendra 18 000 sièges, et qu’en plus de remplacer le Saddledome, une patinoire communautaire sera ajoutée au complexe sportif.

Il s'agit d'investissements cruciaux [...]nécessaires à notre progression vers une ville de deux millions d'habitants , a déclaré le directeur des opérations du centre d'événements, Stuart Dalgleish.

Il cite d'autres projets en cours dans le centre-ville de Calgary, tels que l'agrandissement du Centre des congrès BMO et la rénovation de la station de LRT Victoria Park/Stampede.

Une facture partagée

En avril 2023, un accord de principe a été conclu selon lequel la ville et la CSEC financeront le nouveau centre événementiel.

La ville investira 537 millions de dollars, tandis que la CSEC versera 40 millions de dollars d'avance et 17 millions de dollars sous forme de loyers annuels versés à la ville pendant 35 ans. Le loyer augmentera de 1 % chaque année.

Le gouvernement provincial contribuera à hauteur de 330 millions de dollars à la construction des infrastructures du nouveau quartier de divertissement et payera les travaux de la nouvelle patinoire communautaire rattachée au centre événementiel.

La conseillère municipale et présidente du comité du centre événementiel, Sonya Sharp, a déclaré qu'elle était heureuse que les accords soient rendus publics.

Je pense qu'il est très important que tout le monde ait la possibilité de comprendre les détails de ce projet. La conseillère ajoute que la prochaine étape importante à laquelle le public assistera sera l'obtention des permis .

Avec les informations de Scott Dippel