Confronté à des coûts de construction qui ont presque doublé à la suite de l’appel d’offres lancé l’automne dernier, le projet de la maison de soins palliatifs Le Passage de l'Aurore étudie maintenant toutes ses options en Abitibi-Ouest.

Le Passage de l'Aurore avait prévu de construire sa maison de soins palliatifs au coût d’environ 3 millions de dollars, à La Sarre. Mais il lui en coûtera finalement près de 5 millions, en incluant le mobilier et le matériel médical.

En septembre, on a reçu les soumissions des entrepreneurs généraux locaux, parce qu’on a fait ça à 100 % local. Avec la réalité de l’inflation, la réalité économique pour une construction neuve, on s’attendait à une augmentation, oui, mais pas à ce point-là , reconnaît la chargée de projet, Kelly Daigle.

Toutes les options sont donc sur la table. Bien que l’organisme souhaite toujours construire du neuf sur le terrain que la Ville de La Sarre lui a donné sur la nouvelle rue Michel-Perron, il n’écarte pas la possibilité de réaménager un bâtiment existant.

Il a fallu se revirer un peu sur un 10 cents et qu’on pense à un plan B. On a un projet de construction neuve, des plans et devis, un entrepreneur choisi, donc tout ça demeure en place. Mais avec l’entrepreneur, on est en train de regarder pour un autre plan qui pourrait être moins coûteux.

Avec le soutien de la communauté

Pour réaliser son projet, qui consiste à doter l’Abitibi-Ouest de sa première maison de soins palliatifs avec quatre lits, Le Passage de l’Aurore ne peut compter que sur le soutien de la communauté. Ces projets ne sont pas admissibles aux subventions gouvernementales.

Il lui faudra aussi opérer pendant une année avant d’obtenir une subvention de fonctionnement de Québec. Depuis 2015, l’organisme a recueilli environ 1,5 million de dollars dans la communauté et il poursuit la tenue d’activités de financement, dont une nouvelle, le Boréal Show, prévue en juillet..

Il faut faire attention à ce qu'on fait avec ces sous-là. C’est un service qu’on veut offrir à la communauté. On veut vraiment que le jour où on va ouvrir les portes, on pourra s’assurer qu’on ne devra pas mettre la clé dans la porte au bout d’un an. Il faut s'assurer d'avoir un service qui sera viable à long terme , souligne Kelly Daigle.

Quand même près du but

En dépit de l'adversité, Kelly Daigle croit que le projet de la maison de soins palliatifs Le Passage de l'Aurore se rapproche du but. L’équipe travaille de près avec l’entrepreneur local Construction La Ray pour trouver une solution.

Du plus profond de notre cœur, on souhaite ouvrir les portes en 2024 ou du moins être dans un processus de construction, de rénovation, peu importe l’option qu’on aura choisie. On regarde toutes les options, on les compare pour voir ce qui pourra être le plus bénéfique à long terme. On est très positifs sur le fait qu’on va l’avoir, notre maison de soins palliatifs , affirme-t-elle.

D’ici à ce que l’Abitibi-Ouest se dote de sa première maison de soins palliatifs, les familles du secteur doivent se tourner vers le CHSLD de Macamic ou encore vers les autres maisons de la région.

Ce qu’on veut, c’est un endroit où les êtres chers peuvent rester avec la personne qui est en fin de vie. Où ils peuvent vivre ces derniers moments avec eux. Ce n’est pas possible dans les hôpitaux ou dans les CHSLD. Et si les gens vont à Rouyn-Noranda, c’est une heure de route , rappelle Kelly Daigle.

Un service nécessaire

D’ailleurs, mercredi, la Table régionale de concertation des personnes aînées a rendu hommage aux maisons de soins palliatifs d'Amos, Rouyn-Noranda et Val-d'Or. L’organisme a tenu à exprimer sa reconnaissance et souligner leur important rôle dans la communauté.