La Corporation de protection de l'environnement de Sept-Îles (CPESI) se penche sur la mobilité active des citoyens. L'organisme veut connaître leurs habitudes pour proposer à la Ville des améliorations à ses réseaux cyclables et piétonniers.

La voiture est de loin le moyen de transport favori des Septiliens. Selon Statistique Canada, 90 % de la population active de la ville utilise l’automobile pour se rendre au bureau. À l’inverse, 6 % de la population active marche ou pédale.

C’est pour renverser la vapeur que la Corporation lance jeudi un sondage en ligne sur les habitudes de transport des citoyens et leurs propositions pour favoriser le vélo et la marche. Selon l'organisme, les deux tiers des Septiliens résident à moins de cinq kilomètres de leur lieu de travail.

Ajouter des pistes cyclables, prioriser le déneigement de certains axes piétonniers ou encore convertir des pistes cyclables en pistes de ski de fond : toutes les options sont sur la table, dit le chargé de projet à la CPESI , Chad Rice, qui pilote cette consultation.

Ouvrir en mode plein écran Chad Rice veut accroître la popularité du vélo et de la marche pour les déplacements maison-boulot. Photo : Radio-Canada / Ludmilla Guignard

La priorité sera d’assurer un meilleur partage de la voie publique entre tous ses usagers, estime Chad Rice. Il y a certaines villes qui vont juste enlever les bandes cyclables et sensibiliser les gens à ce qu'il y ait des cyclistes qui roulent dans les rues. Ça serait peut-être une bonne idée pour lancer un message de cohabitation entre cyclistes, automobilistes et piétons.

Publicité

C’est également ce que souligne Yan Poulin, un citoyen qui se décrit comme cycliste de type aventurier , été comme hiver. J’habite à Sept-Îles depuis trois ans. J’ai observé que les automobilistes ne font pas tous leurs arrêts. Pour prévenir les accrochages, il faut être prudent.

Pour Méryane Rochette, une citoyenne rencontrée près de la bibliothèque Louis-Santerre, la prudence est l’affaire de tous. Moi, je suis une cycliste et je conduis aussi une voiture. Quand on est au volant, il faut faire attention. Quand on est à vélo aussi.

La CPESI tiendra un kiosque de consultation publique les 8 et 10 février prochains. Le rapport de recommandations doit être remis à la Ville d’ici 6 à 12 mois.