Les politiques proposées sur le genre chez les jeunes suscitent des remous en Alberta

Les traitements hormonaux, les bloqueurs de puberté et les chirurgies affirmatives de genre pour les enfants de 17 ans et moins ne seront plus autorisés en Alberta, affirme la première ministre Danielle Smith.

Lors d'une conférence de presse, jeudi, elle s'est exprimée de nouveau sur l'annonce qu'elle a faite sur les médias sociaux le jour précédent.

«Il faut qu'ils aient un certain niveau de maturité et qu'ils comprennent les conséquences», affirme Danielle Smith. Photo : Radio-Canada / Emilio Avalos

Elle met en avant le besoin de dépolitiser ces politiques au fur et à mesure de leur élaboration et de leur mise en œuvre.

Nous voulons nous assurer qu'au moment où les enfants s'apprêtent à prendre des décisions qui changeront leur vie, ils comprennent clairement les niveaux appropriés [des mesures qu'ils peuvent prendre] , affirme Danielle Smith.

Sa déclaration a fait réagir Rachel Notley, la cheffe du parti d'opposition néo-démocrate.

La cheffe du Nouveau Parti démocratique (NPD) de l'Alberta, Rachel Notley, qualifie de cynique et de cruel le message derrière ces politiques proposées par Danielle Smith. Photo : Capture d'écran

En ce qui concerne les soins de santé liés à l'affirmation du genre, la nouvelle politique de [Danielle] Smith représente une implication du gouvernement dans ce qui devrait être une décision collaborative et privée entre les parents, leur enfant et leur médecin , a déclaré Rachel Notley.

Catherine Flood, professeure à la Faculté de médecine de l'Université de l'Alberta, estime que ce type de décision politique est le fruit d'une campagne de peur pour faire des personnes transgenres l'ennemi.

Ce sont des [politiques] qui essaient de faire en sorte que le public ait peur des personnes transgenres; c'est dégoûtant.

Elle souligne également que les bloqueurs d'hormones ne présentent aucun danger pour la santé des mineurs, qu'ils ne provoquent aucun changement, seulement le retardement de la puberté.

Le Bureau du protecteur de l'enfance et de la jeunesse de l'Alberta indique qu'il recueille davantage d'informations pour comprendre l'incidence globale de ces politiques sur les jeunes qu'il sert.

Lorsque les jeunes ne sont pas acceptés pour qui ils sont, cela peut avoir des conséquences tragiques , peut-on lire dans un communiqué de presse de l’organisme.

Des arguments nuancés et de fortes réactions

Le directeur général de l'organisation albertaine Parents for Choice in Education, John Hilton-O'Brien, qualifie l'annonce des lois proposées de raisonnables.

Lorsqu'un enseignant change les pronoms d'un enfant dans une classe, il oblige les autres enfants de la classe à changer la façon dont ils se réfèrent à cet enfant et interagissent avec lui, affirme-t-il. Cela revient à changer la façon dont on enseigne nos enfants.

Le surintendant John Picard, de l'école secondaire privée Edmonton Classical Academy, accueille également favorablement les politiques proposées.

Nous sommes heureux que cette politique souligne l'importance de la relation entre parents et enfants, et du partenariat entre les parents et les écoles , indique-t-il dans un courriel à Radio-Canada/ CBC .

La professeure adjointe transféminine à la Faculté de droit de l’Université de l’Alberta Florence Ashley explique que, bien qu'iel se fût attendue à des politiques semblables à celles observées récemment au Nouveau-Brunswick et en Saskatchewan, les nouvelles mesures présentées en Alberta vont bien au-delà de ça.

«Il n'y a aucune autre province ou aucun territoire qui a des restrictions draconiennes comme celles-ci sur l'accès aux soins de santé pour les jeunes trans», explique Florence Ashley, professeure adjointe en droit à l'Université de l'Alberta. Photo : Radio-Canada / Richard Marion

C'est une politique extrême qui se cadre beaucoup plus à ce qui se fait aux États-Unis, [...] dans les États extrêmes comme la Floride ou le Texas , dit Florence Ashley.

Dans ce reportage, nous employons « iel », un pronom de la troisième personne du singulier issu de la contraction des pronoms « il » et « elle », pour désigner Florence Ashley, qui est non binaire. Nous avons fait les accords au féminin, ce que préfère Florence Ashley. Le présent texte est rédigé selon les principes de l’écriture inclusive, qui visent à favoriser l’inclusion et le respect ainsi qu’à éviter toute forme de discrimination liée au genre.

Le député fédéral Randy Boissonnault, qui représente la circonscription d'Edmonton-Centre, compare les politiques à un retour aux années 1980, lors de l'épidémie de sida, quand la communauté 2SLGBTQ + était victime de discrimination impitoyable.

«Mme Smith a fait ça unilatéralement, ni avec les parents, ni les profs, ni avec les jeunes qui sont affectés», affirme le député fédéral Randy Boissonnault. Photo : La Presse canadienne / Nick Iwanyshyn

Ce n'est pas une question de droit parentale, c’est une question de protéger les jeunes et les politiques de la [première ministre] sans consultation, sans précédent, les plus draconiens qu’on a vus ici au pays, dit-il. De lancer cette bombe sur la jeunesse albertaine, c’est inacceptable.

Avec les informations de Emmanuel Prince-Thauvette, de Pippa Reed et de Janet French