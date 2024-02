La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick a décidé d’examiner rapidement la requête du gouvernement provincial, qui a par erreur créé un vide juridique de six semaines et plongé dans l’incertitude une panoplie de décisions rendues pour la protection des enfants.

Du 13 décembre au 25 janvier, aucune disposition législative sur la protection de l’enfance ou sur l’adoption d’enfants n’était en vigueur au Nouveau-Brunswick.

Le gouvernement a donc proclamé plus tôt que prévu la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes. On venait de s’apercevoir qu’en abrogeant, en décembre, certaines sections de la Loi sur les services à la famille, on avait créé par erreur un vide juridique qui a persisté 43 jours.

Cela met en doute la validité des décisions concernant la protection de l’enfance qui ont été rendues par des juges durant cette période.

Ouvrir en mode plein écran Prisca Levesque, avocate à Dalhousie, explique la confusion que crée la situation. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Les tribunaux ne savent pas [...] où s'enligner avec cette information-là, et quoi faire avec les décisions et les ordonnances rendues , a mentionné jeudi dans une entrevue Prisca Levesque, avocate à Dalhousie.

Qu'est-ce qu'on fait avec les ordonnances qui ont été rendues alors qu'il n'y avait peut-être plus de loi en vigueur du tout ? Et qu'est-ce qu'on fait avec les cas qui étaient débutés et non terminés? , s’interroge Me Levesque.

La province admet des problèmes

Aucun enfant ni jeune n’a été touché de façon négative par cette erreur , avait affirmé vendredi dernier dans un communiqué le ministre de la Justice de la province, Ted Flemming.

Quatre jours plus tard, le gouvernement tient un autre discours.

Depuis la proclamation de la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes, le 26 janvier, des questions ont été soulevées concernant le statut juridique de certaines mesures prises en vertu de la Loi sur les services à la famille entre le 13 décembre 2023 et le 26 janvier 2024 , a déclaré Ted Flemming dans un communiqué, mardi.

Les décisons rendues pour les enfants sont-elles valides?

Le gouvernement provincial vient donc de s’adresser aux tribunaux. On demande à la cour de déterminer si les dispositions sur la protection de l’enfance prévues dans la Loi sur les services à la famille sont restées en vigueur pendant ces 43 jours.

Si un juge tranche que ce n’est le cas, on veut savoir si la cour a la compétence pour remédier à ce vide juridique. Autrement dit, c’est de savoir si elle avait l’autorité de prendre elle-même les décisions pour la protection des enfants.

Jane Thomson, qui enseigne le droit de la famille à la faculté de droit de l’Université du Nouveau-Brunswick ( UNB ), a bon espoir que la réponse à cette dernière question sera positive.

Le gouvernement demande à la cour d’invoquer la compétence parens patriae (Nouvelle fenêtre), un principe en common law qui permet aux cours supérieures d’ agir à la place d’un père ou d’une mère afin d’assurer la protection de l’enfant lorsque la nomination d’un représentant juridique indépendant pour l’enfant n’est pas prévue dans la législation.

Habituellement, parens patriae est utilisé lorsqu’il y a un vide dans la législation. En d’autres mots, lorsque les lois n’offrent pas une réponse adéquate si un enfant, par exemple, est en danger , résume Jane Thomson.

Elle affirme que les circonstances qui ont existé pendant 43 jours représentent un cas très clair dans lequel ce pouvoir peut être utilisé par la cour. Cela permettrait donc de maintenir les décisions rendues pour les jeunes durant ces quelques semaines.

Ouvrir en mode plein écran Le palais de justice à Fredericton, le 23 mars 2022. Photo : Radio-Canada / Jonathan Villeneuve

Dans les documents soumis à la cour, le gouvernement indique que 80 nouveaux cas de protection de l’enfance, impliquant 127 enfants, ont été ouverts pendant les 43 jours.

Pendant cette période, la responsabilité du bien-être de 18 enfants a été confiée à l’État, des ordres de placement ont été donnés pour 11 autres, sept jeunes ont été confiés à des membres de leur famille, et deux nouvelles familles d’accueil ont été créées.

Urgence d'agir

Lors de la première audience tenue jeudi, le juge en chef du Nouveau-Brunswick, Marc Richard, a reconnu l'urgence d'agir.

La Cour entendra la cause le 9 février, si personne ne souhaite intervenir, ou le 12 février dans le cas contraire, a décidé le magistrat.

Le gouvernement provincial n’a pas expliqué pourquoi l’erreur était survenue. Elle a échappé à au moins deux ministères et un comité parlementaire qui a étudié le projet de loi.

Dans d’autres documents présentés à la cour mardi, on peut apprendre que c’est Elena Bosi, l’assistante du procureur général adjoint, qui s’est aperçu avec un collègue de l’erreur de la province, en révisant des projets de loi adoptés à l’automne.

Nous avons immédiatement réalisé ce que cela signifiait et quel effet dévastateur cela pourrait avoir , a écrit Elena Bosi.