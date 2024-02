Le CALACS La Bôme Gaspésie, qui vient en aide aux personnes victimes d'agression à caractère sexuel, souhaite élargir les services d'intervention et d'accompagnement qu'il offre aux enfants âgés de 3 à 14 ans ainsi qu'à leur famille.

Cet organisme affirme que la demande pour cette clientèle a explosé ces dernières années, mais il ne réussit pas à obtenir le budget de fonctionnement nécessaire auprès du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie (CISSS).

Le principal problème demeure le financement. Cet organisme qui offre déjà de l’aide, du soutien et de l’accompagnement à des victimes âgées de plus de 14 ans aurait besoin d’un budget de fonctionnement supplémentaire de 240 000 $ par année pour pérenniser ce service.

Ce financement récurrent lui permettrait d’embaucher quatre personnes supplémentaires pour compléter son équipe, qui compte notamment des sexologues, des criminologues et des éducatrices spécialisées.

Ouvrir en mode plein écran Annick Bouchard Beaulieu est directrice de l'organisme CALACS La Bôme Gaspésie et y travaille depuis 14 ans. Photo : Radio-Canada / Luc Manuel Soares

Tout le monde est bien d'accord pour dire que c'est un problème et qu'il faut le régler. Mais quand on parle de financement, c'est une autre paire de manches, par contre.

Selon Annick Bouchard Beaulieu, qui travaille depuis 14 ans au CALACS La Bôme Gaspésie, la demande de services pour les enfants de moins de 14 ans qui ont été victimes de gestes à caractère sexuel ou qui ont des comportements déviants a fortement augmenté.

2:14 Le CALACS La Bôme Gaspésie compte sur des intervenants et des intervenantes dans ses bureaux de Sainte-Anne-des-Monts, de Gaspé et de Carleton-sur-Mer. Photo : Radio-Canada / Luc Manuel Soares

L'organisme dit avoir reçu, en 2022, une trentaine de demandes d'accompagnement.

Publicité

Cette clientèle peut être accompagnée par le réseau de la santé et par la DPJ , certes, mais elle ne pourrait pas, dans les faits, compter sur des services spécialisés en violence sexuelle, soutient Mme Bouchard Beaulieu.

Exemple : juste la semaine passée, on a eu un enfant de six ans victime de son cousin de 11 ans, explique la directrice de l’organisme. Donc là, on a deux victimes, on a le comportement sexuel problématique et on a l'enfant. La DPJ a référé au CISSS de la région. Les intervenantes du CISSS , elles sont super, mais elles ne sont pas spécialisées là-dedans, alors [elles sont] un peu prises au dépourvu. Elles nous ont appelés pour nous référer les enfants, et nous, malheureusement, on a dû refuser, parce qu'on ne l'a pas, le service.

Fort appui du milieu

L’organisme a obtenu 27 lettres d'appui d'élus et d'organismes gaspésiens qui reconnaissent l’importance d’implanter ce nouveau service.

Par contre, le CISSS de la Gaspésie a rétorqué, dans une lettre envoyée à l'organisme en octobre dernier, que ce service spécialisé ne peut pas être financé, selon les critères du Programme de soutien aux organismes communautaires.

Il a été impossible d'obtenir une entrevue avec un représentant du CISSS de la Gaspésie. Toutefois, par courriel, la direction a dit reconnaître l’importance d’assurer des services aux enfants de moins de 14 ans qui font face à ce type d'agressions mais que, malheureusement, ce projet ne peut être financé parce que c’est un service spécialisé, donc de la responsabilité du réseau de la santé et des services sociaux .

Annick Bouchard Beaulieu aurait aimé que la direction du CISSS gaspésien examine d’autres avenues pour financer ce service.

Moi, ce que j'attendais de mon CISSS , c'est qu'il me représente auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux et qu'il dise : "Regardez la problématique qu'on a en Gaspésie et voyez l'organisme qui est prêt à mettre la main à la pâte pour venir en aide à ces jeunes-là" , conclut-elle.

Ouvrir en mode plein écran La députée de Bonaventure, Catherine Blouin, à l'Assemblée nationale Photo : Catherine Miousse

De plus, par courriel, la députée caquiste de la circonscription de Bonaventure, Catherine Blouin, explique qu’elle et son équipe tentent de trouver une solution.