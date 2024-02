Mois de l’histoire des Noirs : l’exposition Noir et Fier fait son retour au TCM

L’exposition Noir et Fier, organisée dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs, ouvre jeudi soir au Théâtre Cercle Molière, et comprend principalement des portraits créés par trois artistes basés à Winnipeg.

L’artiste Wilgis Agossa organise pour une troisième année consécutive cette exposition de portraits de la communauté noire.

Pour lui, il s’agit surtout de rejoindre le plus de personnes possible . Quand on pense aux causes qui touchent aux personnes noires, c’est pas juste la cause qui doit être défendue par les personnes noires, il faut que ce soit défendu par tout le monde , dit-il.

Ainsi, il espère rejoindre le plus de personnes possible avec cette exposition.

Alors il faut que tout le monde puisse comprendre. [...] D’où le thème de ce mois que nous avons choisi qui est "Ensemble” , explique-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Wilgis Agossa est originaire du Bénin. Il est le directeur artistique de Noir et Fier. Photo : Radio-Canada / Véronique Morin

Il expose lui-même certaines de ses œuvres. En tant que photographe, il fait des portraits d’individus et de familles qui acceptent de lui raconter leurs histoires. Les photographies présentées cette année ont été prises au cours des trois derniers mois.

Le but c’est de pouvoir mettre en lumière des personnes qui ont des histoires à raconter dans la communauté à qui on ne tend jamais le micro ou à qui on ne donne jamais la parole.

Certains des témoignages qu’il a recueillis se retrouvent également dans une vidéo d’une douzaine de minutes. Produite en collaboration avec l’artiste Joseph-Hervé Assiou, cette compilation d’histoires est composée d’extraits d’entrevues rassemblés à l’occasion de l’exposition.

Ouvrir en mode plein écran Wilgis Agossa expose des photos de familles et d'individus habitant à Winnipeg qu'il a prises dans les derniers mois. Photo : Radio-Canada / Véronique Morin

Le peintre Xavier Mutshipayi participe pour la première fois à cette exposition. Il présente six tableaux. Trois d’entre eux ont été créés spécifiquement pour l’événement. À travers son travail, il joue avec les couleurs et la lumière pour représenter la profondeur des visages de différents individus.

Il présente notamment Hisia, le portrait d’une femme qui s’asperge d’eau. Il est important pour lui de représenter des visages de personnes noires afin de les mettre en valeur.

Participer dans cette exposition c’est pour valoriser cette diversité qui existe et donc donner aussi beaucoup de valeur à la personne de couleur , dit l’artiste.

Ouvrir en mode plein écran Le peintre Xavier Mutshipayi présente six tableaux dans l'exposition. Photo : Radio-Canada / Véronique Morin

Une programmation pour l’ensemble du mois

En plus de l’exposition Noir et Fier, Wilgis Agossa a prévu une programmation durant tout le mois de février.

Ainsi, des projections de films, des conférences et des ateliers sont prévus. Une pièce de théâtre aura également lieu au Théâtre Cercle Molière la semaine prochaine.

Plusieurs événements ont été organisés en collaboration avec d’autres organismes. Par exemple, le 11 février prochain, la finale de la Coupe d’Afrique des Nations sera présentée au Théâtre Cercle Molière. Il s’agit d’une première pour Wilgis Agossa, qui a prévu la journée en collaboration avec l’Association des Ivoiriens et Ivoiriennes du Manitoba.

Également, le Festival du Voyageur a pour sa part inclus un spectacle du guitariste malien Vieux Farka Touré à sa programmation. La représentation aura lieu le 18 février prochain au Centre culturel franco-manitobain.

Des élèves attendus au théâtre

Le Musée canadien pour les droits de la personne a également décidé de s’impliquer dans la programmation.

Chaque semaine, deux guides du musée se rendront au Théâtre Cercle Molière pour faire des visites guidées de l’exposition Noir et Fier pour des groupes scolaires. Ils attendent plus de 800 jeunes pour ces visites tout au long du mois de février.

Wilgis Agossa se dit particulièrement content de ce partenariat, car cela permettra de rejoindre de nombreux jeunes. On parle de sensibilisation et on sait que l’histoire des Noirs n’est pas encore complètement racontée dans nos écoles , dit-il

Ouvrir en mode plein écran L'un des portraits peints par Xavier Mutshipayi. Certains sont plus réalistes et d'autres plus abstraits. Photo : Radio-Canada / Véronique Morin

Un gala aura également lieu au musée pour clôturer le Mois de l’histoire des Noirs le 29 février. Plus de détails au sujet des invités de cette soirée seront rendus disponibles au courant des prochaines semaines.