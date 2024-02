Le très attendu casque de réalités virtuelle et augmentée d’Apple, le Vision Pro, sera lancé vendredi aux États-Unis, près de huit mois après avoir été dévoilé au grand public.

Dès la première fin de semaine de précommande, de 160 000 à 180 000 exemplaires de l'Apple Vision Pro, qui se détaille à 3500 $ US (4700 $ CA), sans les taxes, auraient été vendus, d'après plusieurs sites spécialisés.

Le casque de la marque à la pomme – qui ressemble à des lunettes de ski – a le potentiel de sortir les appareils immersifs de leur niche pour rejoindre le grand public et offrir un nouveau souffle au métavers, ce concept d’univers parallèle dématérialisé en perte de vitesse depuis deux ans.

Les caractéristiques de l’appareil

Le modèle de base du casque d’Apple compte sur 16 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage. L’appareil est propulsé par la puce M2, mais comprend aussi la nouvelle puce du nom de R1. Chaque œil a son écran 4K. Contrairement à ses rivaux, les Meta Quest 2, 3 et Pro, la batterie ne se porte pas sur la tête, mais bien à la ceinture.

L’appareil fonctionne sans manettes : c’est avec le mouvement des yeux qu’on parcourt le menu d’applications, et on sélectionne les éléments en pinçant les doigts – une caméra détecte les mouvements des mains sans que vous ayez à les regarder.

Le Vision Pro détecte les mouvements des doigts pour leur permettre d'influencer l'environnement virtuel. Photo : Apple

L’une de ses principales fonctionnalités est qu’il bascule de la réalité virtuelle à la réalité augmentée à l’aide d’une molette. C’est par ailleurs l’un des éléments qui a été emprunté de l’appareil de la jeune entreprise québécoise de casques immersifs Vrvana, rachetée par Apple en 2017 pour plus de 30 millions de dollars américains (40,2 millions $ CA).

En mode réalité augmentée, les yeux de l’utilisateur ou de l’utilisatrice sont visibles pour les gens à l’extérieur, grâce à la fonctionnalité Eyesight.

L'Apple Vision Pro promet de passer en un tour de roulette de la réalité virtuelle à la réalité augmentée. Photo : Apple

Dans le boîtier, les gens peuvent s’attendre à trouver notamment des accessoires de confort qui améliorent l'étanchéité à la lumière, un câble et un bloc de recharge USB-C, un chiffon de polissage, une batterie et une housse.

Les sites spécialisés encensent notamment la qualité d’image de l'appareil, le traçage des mouvements des mains et des yeux ainsi que l’impressionnante mixité entre le virtuel et le réel. Mais le casque est jugé encombrant et lourd à porter sur de longues périodes. Plusieurs montrent également du doigt son prix faramineux, le câble qui le rattache à sa batterie ainsi que l’absence de grandes plateformes de diffusion en continu.

La guerre aux applications

À la veille du lancement du Vision Pro, Apple a dévoilé pouvoir compter sur 600 applications conçues spécifiquement pour son casque, dont ses applications intégrées telles FaceTime, Photos, Movies, ainsi que les services Apple Music, Apple TV et Apple Arcade (250 jeux).

Si l’on ajoute les applications iPad et iPhone, compatibles avec l’appareil à moins d’indications contraires des développeurs, les utilisateurs et utilisatrices auront accès à un million d’applications vendredi.

Ces applications vont changer notre façon de vivre les divertissements, la musique et les jeux, stimuler notre imagination avec de nouvelles façons d'apprendre et d'explorer, débloquer la productivité comme jamais auparavant, et bien plus encore.

Parmi les entreprises qui ont décidé de ne pas développer d'applications immersives pour le lancement de l’Apple Vision Pro, on compte Netflix, Spotify et YouTube. Les utilisateurs et utilisatrices ne seront tout de même pas en reste, puisque les plateformes de divertissement Disney+, Amazon Prime Video, Paramount+, IMAX, Tubi et Crunchyroll, entre autres, seront offertes.

Pour le travail, les propriétaires du casque pourront suivre des réunions en visioconférence avec le son spatialisé sur Zoom, Webex et Microsoft Teams, en plus de collaborer sur des applications telles Slack, Notion, Todoist, etc.

Plusieurs services de Google, tels Gmail, Google Drive, Chrome, Google Home et Google Meet, sont également absents. Le géant de l’informatique travaille avec Samsung sur son propre casque immersif, et prévoit une sortie en 2025.

Sans surprise, les applications du géant Meta (Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp), dont les casques Meta Quest dominent le marché de la réalité virtuelle et augmentée, ne se retrouvent pas dans l’Apple Vision Pro.

L’appareil n’est offert qu’aux États-Unis pour le moment. Apple n’a pas encore dévoilé de plan de déploiement ailleurs dans le monde.