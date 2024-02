On a l’impression de revoir des scènes d’un vieux film.

À l'avant-plan, on a un gros projet dans le domaine de l’énergie. L’investissement privé le plus important de l’histoire du Québec , de l’aveu même de François Legault. Le genre de projet pour lequel le Bureau d'audiences publiques sur l’environnement (BAPE) a justement été créé.

On a aussi de nombreux emplois créés à la clé, des responsables politiques impatients de voir le projet s'amorcer, la crainte que des évaluations environnementales ne retardent trop les choses et la rétention de certaines informations sur les effets environnementaux appréhendés.

À l'arrière-plan, il y a des journalistes qui font leur boulot et qui, jour après jour, déterrent ces informations retenues. Ils profitent parfois de fuites, orchestrées par certains acteurs de l’ombre, frustrés de voir les choses se passer en catimini. Plus la population en apprend, plus le soutien populaire au projet s’effrite, notamment parce qu’on a l’impression qu’on nous cache des choses. La grogne prend de l’ampleur et, finalement, le projet est abandonné.

Ça vous dit quelque chose?

À Montréal, le 18 juin 2011, des manifestants avaient protesté contre le refus du gouvernement du Québec d'imposer un moratoire de 20 ans sur l'exploration et l'exploitation du gaz de schiste. Photo : The Canadian Press / Graham Hughes

C’est ce qui est arrivé à la filière du gaz de schiste au début des années 2010, pour laquelle le gouvernement libéral de l’époque avait un préjugé très favorable. Des citoyens de la vallée du Saint-Laurent s'étaient réveillés avec des foreuses en bordure de leur terrain sans trop en connaître la raison.

Le gaz de schiste? Les concessions minières? La Loi sur les mines? On avait tout appris tout d’un coup. La grogne des citoyens s’était répandue comme une traînée de poudre; elle était telle que le représentant de l’industrie avait dû être escorté hors d’une des assemblées d’information.

Le gouvernement avait finalement imposé un examen du BAPE , mais il était trop tard. La population n’en voulait plus.

Résultat : non seulement cette filière a été abandonnée, mais récemment, le gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ) a fait adopter une loi qui interdit l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures au Québec. Le dernier clou dans le cercueil, une fin spectaculaire.

Il serait étonnant que le même sort soit réservé au projet d’usine de composantes de batteries de la firme suédoise Northvolt. Ce projet va vraisemblablement être réalisé. Il ne s’agit pas ici d’un grand projet industriel polluant, comme une cimenterie ou une raffinerie, mais d’une usine de composantes de batteries qui va permettre au Québec d'occuper sa place dans l’économie verte.

C’est la raison pour laquelle personne ou presque, pas même les environnementalistes, ne s’oppose au fond du projet.

Les premiers ministres Justin Trudeau et François Legault, notamment, lors de l'annonce par Northvolt de sa décision d'installer son usine en Montérégie, à Saint-Basile-le-Grand et à McMasterville. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Toutefois, les informations que révèlent jour après jour mes collègues Thomas Gerbet, de Radio-Canada, et Alexandre Shields, du Devoir, notamment, ne font que renforcer toujours davantage cette impression selon laquelle l’opération se fait en catimini. Tous les matins ou presque, on en apprend un peu plus sur ce qu’on ne nous avait pas dit.

Sur le fait que Québec, par exemple, a changé la réglementation pour soustraire le projet à un examen du BAPE , sur la qualité des zones humides qui seront détruites, sur les milliers d’arbres qui seront coupés, sur le caractère très fragile des espèces touchées par la destruction des écosystèmes, sur les prélèvements en eau et sur les rejets aquatiques, sur la volonté d’utiliser des terres agricoles pour compenser la perte des milieux humides, sur des autorisations accordées en un temps record. Bref, des informations qui donnent l’impression que le gouvernement ferme les yeux sur ses propres règles afin d’accélérer le processus.

Le complexe Northvolt Six sera construit à limite des municipalités de Saint-Basile-le-Grand et de McMasterville. Photo : Radio-Canada

Tout ça sans parler des effets qu’un tel projet (3000 employés) aura sur les communautés locales : sur l’aménagement du territoire, sur les services publics locaux (aqueduc, égouts, électricité, etc.), sur l’intensité du transport lourd et léger, sur l’augmentation éventuelle des loyers et de la valeur foncière dans la région, etc. Des questions pour lesquelles les citoyens n’ont pas toutes les réponses, à défaut d’avoir accès à une structure comme les audiences du BAPE .

La méfiance règne et il en faut parfois assez peu pour que les autorités perdent le contrôle de la situation.

D’où cette question : pourquoi le gouvernement ne prend-il pas le temps nécessaire pour bien faire les choses, au risque de perdre le soutien populaire nécessaire à la réalisation de ce projet?

Bien planifier en amont pour agir plus vite après

À la fin de l’année dernière, on a vu plusieurs ministres du gouvernement Legault parcourir les corridors de l’Assemblée nationale avec le même livre sous le bras : How Big Things Get Done, du chercheur danois Bent Flyvbjerg et du journaliste canadien Dan Gardner. Cet ouvrage leur a été offert par le chef de cabinet du premier ministre et propose la thèse suivante : si les grands projets meurent trop souvent en cours de réalisation, c’est parce qu’ils sont mal ficelés dès le début et parce qu'ils sont lancés en se fondant sur une structure inachevée.

Il faut, concluent les auteurs, que ceux qui portent les gros projets soient patients et, surtout, qu’ils prennent plus de temps pour bien planifier en amont. Cela permet une exécution rapide du projet par la suite.

Cette leçon ne semble pas avoir été retenue dans le dossier de l’usine Northvolt. Les élus fédéraux et québécois qui portent ce projet – et qui y ont investi plus de sept milliards de dollars en fonds publics – sont pressés de le voir lever de terre.

Le ministre Pierre Fitzgibbon croit que l'estimation du fédéral selon laquelle les incitatifs à la production offerts à Northvolt seront rentabilisés d'ici neuf ans « est la bonne ». Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

François Legault ne comprend pas pourquoi les environnementalistes ruent dans les brancards : il est convaincu qu'ils devraient applaudir ce projet extraordinaire pour l’environnement . M. Fitzgibbon déplore pour sa part un élan d’hostilité envers Northvolt.

Comme je l’écrivais ci-dessus, personne ne souhaite la mort de ce projet. C’est l’empressement du gouvernement à voir l’usine s’édifier qui fait sourciller. Le PDG de Northvolt pour l’Amérique du Nord, Paolo Cerruti, a même confié en entrevue à mon collègue Patrice Roy, jeudi : Il y a un cadre réglementaire dans lequel on s'insère. Ce cadre réglementaire a été créé par le gouvernement du Québec, conscient de cette course contre le temps.

Et il y a le fait, surtout, de permettre à Northvolt de se soustraire à un examen du BAPE grâce à une modification réglementaire à la dernière minute, faite sur mesure pour ce projet. En effet, il y a un an, le gouvernement Legault a modifié, sans tambour ni trompette, le seuil qui force un examen du BAPE pour la fabrication de cathodes. Le nouveau règlement a fait passer ce seuil de 50 000 à 60 000 tonnes. Or, la future usine en produira 56 000.

Patrice Roy s'entretient avec le PDG de Northvolt pour l'Amérique du Nord, Paolo Cerruti.

Pourquoi exempter Northvolt du BAPE?

Or, puisque le BAPE existe pour examiner les gros projets, il apparaît surprenant que Northvolt soit exemptée d’un processus d’évaluation en bonne et due forme, d’autant que le BAPE , qui permet aux citoyens d’exprimer leurs points de vue et de poser des questions aux responsables de projets, est un baromètre efficace pour mesurer le degré d’acceptabilité sociale des projets. Ainsi, dans le cas d'un si gros projet dans une si petite communauté, Québec aurait tort de s’en priver.

Oh! cette institution est loin d’être parfaite. Le rapport du BAPE sur le tramway de Québec publié en 2020, par exemple, pour lequel les commissaires ont donné un avis plutôt négatif, a été très critiqué. Il recommandait aux autorités d’étudier d’autres modes de transport sous prétexte que le tramway n’allait pas à lui seul répondre à tous les besoins. L’ancien maire de Québec Régis Labeaume avait qualifié ce rapport de tronqué, biaisé et rempli d'incohérences .

Le rapport du BAPE sur le tramway de Québec publié en 2020, par exemple, pour lequel les commissaires ont donné un avis plutôt négatif, a été très critiqué. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cloutier

Le rapport du BAPE sur le projet du Réseau express métropolitain (REM) dans la région de Montréal, dans lequel les commissaires reprochaient à la Caisse de dépôt et placement du Québec de ne pas donner assez d’information, avait lui aussi été assez mal accueilli dans la métropole québécoise. Or, force est de constater que l’histoire aura quelque peu donné raison au BAPE : de nombreuses ficelles étaient mal attachées.

Cependant, parmi les quelque 400 rapports que le BAPE a pondus au fil des décennies, nombreux sont ceux qui ont servi à bonifier la situation et non pas nécessairement à faire mourir les projets.

Certaines audiences du BAPE ont marqué l’histoire du Québec : les fameuses audiences sur l’eau en 2000 ont mené à la mise en œuvre d’une grande politique sur la gestion de l’eau, bonifiée depuis lors; le BAPE sur l’industrie porcine en 2003 a transformé en profondeur les pratiques de cette industrie autrefois très polluante, ce qui a grandement amélioré l’image du porc québécois ailleurs dans le monde; l’examen du BAPE sur la filière du gaz de schiste en 2011 a permis de mettre au jour le caractère très vétuste des lois qui régissaient ce secteur d'activité.

La qualité de l’information obtenue grâce à la tenue d'audiences est beaucoup plus grande qu’en l’absence d’un tel processus, et ce, pour plusieurs raisons.

Le BAPE sur l'industrie porcine en 2003 a transformé en profondeur les pratiques de cette industrie autrefois très polluante. Photo : Radio-Canada

Tout d’abord, l’entreprise concernée est tenue de soumettre une étude d’impacts de son projet, ce qui l’oblige à fournir un minimum de données au sujet des effets de ses activités sur l’environnement et sur la population locale. Ensuite, comme des chercheurs indépendants sont invités à offrir leur expertise, les sources d’information sont diversifiées. Enfin, les citoyens peuvent interroger en personne les experts du gouvernement et de l’entreprise et exprimer en toute transparence leurs doléances ou leur soutien au projet.

Ces échanges enrichissent le contenu des solutions possibles ou mettent en lumière les plus grands défauts d'un projet. En clair, l’exercice permet d’améliorer un projet, au bénéfice de toutes les parties prenantes.

Toutefois, au-delà de toutes ces considérations, la plus grande utilité du BAPE est certainement celle-ci : il agit parfois comme une forme de soupape pour les citoyens qui ont des inquiétudes.

Même si les solutions proposées ne sont pas toujours optimales, le seul fait, pour les citoyens, de pouvoir questionner les responsables et de les forcer à faire mieux peut grandement contribuer à accroître le degré d’acceptabilité sociale d’un projet.

Certes, la tenue d’audiences du BAPE gruge du temps. Mais on peut penser que ce délai permettra d’améliorer l’acceptabilité sociale du projet, essentielle à sa réalisation.

Mais Québec ne montre aucun signe d’ouverture. Il y a actuellement plusieurs projets de la filière batterie en développement au Québec, ce qui a incité des groupes environnementaux à réclamer du gouvernement Legault qu’elle réalise une évaluation environnementale stratégique de la filière en entier, comme le permet la loi.

Mon collègue Thomas Gerbet a demandé à ce propos une réaction au cabinet du ministre de l’Environnement, Benoit Charette, et la réponse est on ne peut plus claire : Notre gouvernement n’a pas l’intention de demander une évaluation environnementale stratégique générale sur la filière batterie.

L’histoire a pourtant montré que les gouvernements qui ont voulu aller trop vite s’en sont parfois mordu les doigts.