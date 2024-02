De passage dans le Grand Sudbury, la cheffe de l’opposition à Queen’s Park, Marit Stiles, a demandé au gouvernement de Doug Ford le financement d’une université francophone indépendante, en compagnie des députés néo-démocrates du Nord-Est et de l’ACFO du grand Sudbury.

Les conservateurs continuent à ignorer les actualités des Franco-Ontariens et de Nord, en refusant le financement à l’Université de Sudbury pour avoir une université franco-ontarienne indépendante, qui est par et pour la communauté francophone , a déclaré Mme Stiles.

Son parti accuse le gouvernement de faire du dossier de l'Université de Sudbury un jeu politique.

Pour aggraver les choses, le gouvernement a caché un témoignage qui démontre que l’Université de Sudbury satisfait, et même dépasse les critères pour créer une université française indépendante , a-t-elle ajouté, en référence au rapport de la Commission d’évaluation de la qualité de l’éducation postsecondaire, dont Radio-Canada a obtenu une copie.

Le contenu de ce rapport a été dévoilé par TFO la semaine dernière.

La communauté francophone est unanime , a déclaré pour sa part France Gélinas, députée de Nickel Belt. Nous voulons que l’Université de Sudbury devienne l’université pour, par et avec les francophones du Nord-Est.

Joanne Gervais, directrice générale de l’ ACFO du grand Sudbury, a aussi exprimé son impatience.

La problématique d'un manque d'université par pour et avec les francophones dans notre communauté date de plus de 50 ans , a-t-elle rappelé.

C'est discours, on a déjà eu, on en a déjà parlé, on a offert toutes sortes de solutions à toutes sortes de couleurs, mais on a besoin d'un, on a besoin d'un engagement.