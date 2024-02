Des fleurs de l’extérieur utilisées pour embellir Saguenay

Depuis des années, la Ville de Saguenay fait affaire avec des entreprises de l’extérieur de la région pour la fourniture de fleurs annuelles utilisées pour embellir ses espaces publics.

Cette situation est dénoncée par le conseiller municipal baieriverain Martin Harvey, qui croit que la priorité devrait être donnée à des producteurs de la région.

Le printemps n’est pas encore à nos portes, mais Saguenay a déjà procédé à l’acquisition de végétaux pour l’été qui s’en vient. Le contrat a cependant été accordé à un horticulteur de Princeville au coût de 127 000 $.

Il faut toutefois savoir que les villes ont l'obligation de procéder par appel d’offres public pour des contrats supérieurs à 100 000 $, ce qui peut favoriser les grossistes de l’extérieur.

Le conseiller municipal Martin Harvey.

Lors d’un vote au comité exécutif le 13 décembre dernier pour entériner l’octroi du contrat à La jardinière Fernand Fortier Inc, Martin Harvey s’est prononcé contre. Il propose de scinder les contrats par arrondissement pour inciter les producteurs de chez nous à soumissionner.

Je trouve que c’est un petit peu aberrant parce que anciennement, ça se faisait. C’est sûr qu’on avait moins d’achats de fleurs. Quand les lois changent avec le gouvernement et qu’on est en haut de 100 000 $, on est obligés de procéder dans ce sens-là. Je trouve que des fois, on pourrait en profiter pour faire vivre nos entreprises locales et avant de soigner les autres, on pourrait se soigner nous autres même , a martelé le conseiller municipal.

Des horticulteurs prêts à lever la main

Certains horticulteurs aimeraient voir leurs produits colorer les espaces publics de Saguenay.

Ça pourrait être intéressant de pouvoir encourager les serres qui existent au Saguenay, qui vont pouvoir peut-être se développer et un jour et pouvoir approvisionner la ville à 100 % parce que c'est quand même un bon contrat. Donc oui, s'ils pouvaient scinder ou diviser par contenant ou par type de production, ça pourrait être intéressant , croit Mathieu Ouellet, propriétaire des Serres Boréalis, situées dans le secteur Arvida.

Le propriétaire de Pépinière Boréalis, Mathieu Ouellette.

D’autres ont déjà fait affaire avec la Ville, mais dénoncent le changement de méthode au fil des ans pour l’octroi des contrats. C’est notamment le cas des Serres Belle de jour de Saint-Nazaire, qui n’ont jamais été informées du dernier appel d’offres de Saguenay. L’entreprise fournit pourtant des fleurs à la Ville d’Alma depuis 20 ans.

C’est sûr que je trouve ça de valeur, mais ce qui est tannant, c’est que l’incitatif régional n’est pas là du côté de Saguenay , estime le responsable de la production, Mario Beaumont.

Martin Harvey a mis les fonctionnaires municipaux au parfum. Il espère qu’en 2025, le paysage de Saguenay sera agrémenté de fleurs cultivées avec soin, par des entrepreneurs d’ici.