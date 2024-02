Janvier plus doux que la normale à Québec

L'année 2024 aura débuté avec des températures clémentes et des bordées de neige significatives pour profiter enfin des joies de l'hiver alors que décembre avait été peu généreux en neige à Québec.

Une douceur agréable

Ainsi, la température moyenne maximale a été de -4,1 °C, soit 3,9 degrés au-dessus de la normale, qui se situe à -7,9 °C.

Les nuits aussi ont été moins froides que les normales saisonnières avec une température moyenne minimale enregistrée de -13 °C, soit 4,7 degrés au-dessus de la normale. Janvier 2024 n’entre pas dans le top 5 des mois de janvier les plus doux de l’histoire de Québec, mais il a certainement été doux, sans grandes fluctuations sous les normales , précise Simon Legault, météorologue chez Environnement et Changement climatique Canada.

Si janvier est réputé pour donner les joues rouges, aucun avertissement de froid extrême n'a été lancé dans les dernières semaines pour la région de la Capitale-Nationale; aucune vague de froid n’a été annoncée non plus. C’est normal dans un contexte de mois en général plus doux et sans grand froid , précise M. Legault.

La température a été plus douce que la normale en janvier. Les quantités de neige reçues et celles au sol sont aussi plus faibles que la normale.

Un paysage tout blanc

La quantité estimée de neige reçue à la station météo Jean-Lesage en janvier est de 65 cm, une valeur qui est près de la normale de 72 cm pour Québec. Au sol, il restait 31 cm de neige le 31 janvier, une donnée qui s'éloigne de la normale de 53 cm. Les chutes de neige ont été concentrées au début du mois, principalement dans deux événements météo au cours de la même semaine , ajoute M. Legault.

Une tempête, le 10 janvier, a laissé de quoi faire un bon travail de pelletage.

Il est tombé 33 cm de neige le 10 janvier et de 20 à 25 cm le 13 janvier à Québec. Des chutes de neige qui étaient très attendues par les amateurs de sports d'hiver. À Noël, il y avait à peine 2 cm de neige au sol.

Dans l'ensemble, pour janvier à Québec, on n'a pas eu froid, on a eu suffisamment de neige après des Fêtes plus vertes que blanches et aucune pluie n’a été signalée. Seulement un peu de bruine verglaçante par moments , souligne M. Legault.

Un février ensoleillé

La page du calendrier est maintenant tournée. À quoi s'attendre en février?

Pour les cinq prochains jours, le mercure oscillera entre -2 et -14 dans la région de Québec.