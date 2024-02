Un producteur de musique torontois affirme qu’il a été évincé de son studio d’enregistrement, alors qu’il venait de réussir à amasser l’argent nécessaire pour payer la hausse importante de loyer imposée par le nouveau propriétaire.

Luis Vasquez louait un des trois locaux de l’emblématique maison cubique, dans l’est de Toronto. Il affirme qu'un huissier s'est présenté mercredi en compagnie de la police et qu’un avis de résiliation de bail pour non-paiement a été affiché sur sa porte.

Sa compagnie, Le Four Studio, offrait des services d’enregistrement, de mixage et de création de maquettes. Des soirées de musique et d’autres événements communautaires étaient aussi organisées.

Block Developments a acheté le 30 novembre la propriété en plus de six des neuf maisons qui se trouvent de l’autre côté de la rue. Le promoteur a préparé un nouveau bail le 13 décembre et fait passer son loyer de 2500 $ à 3700 $ par mois.

De retour de vacances, le 24 décembre, il a ouvert le courriel et conclu qu’il n’avait pas les moyens de payer l’augmentation. Le 3 janvier, il a donc accepté de quitter les lieux avant la fin du mois.

D’autres artistes se sont toutefois mobilisés pour conserver le studio et de l’argent a été amassé, suffisamment pour payer le loyer. Il a essayé de rétablir la communication avec le nouveau propriétaire.

M. Vasquez déplore le manque d’information et la mauvaise communication.

J’ai tenté d’entrer en contact avec les promoteurs. On m’a transféré d’un avocat à un employé, puis à une secrétaire et à une messagerie vocale.

Non-paiement du loyer

Block Developments affirme n’avoir été informé que récemment que Le Four Studio souhaitait rester.

Dans une déclaration écrite, la compagnie explique qu’elle a proposé un nouveau bail commercial à l’expiration du précédent - le 30 novembre - et qu’elle a entrepris des discussions avec Le Four Studio en décembre pour son renouvellement. Des arrangements ont aussi été faits pour que le loyer puisse être payé par transfert électronique.

Block Developments a ensuite été avisé en janvier que le locataire quitterait les lieux à la fin du mois et a accepté de mettre fin au bail.

Le loyer n’a pas été payé, pas même en partie, et nous avons récupéré le local commercial pour cette raison.

Block Developments s’inquiétait aussi de la tenue de concerts sur place. Ce local a été loué pour un petit studio d’enregistrement commercial, pas comme un endroit où se tiennent des événements auxquels le public assiste tard la nuit , affirme le promoteur.

