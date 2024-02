Budget 2024 : des médecins de famille veulent que la province tienne ses promesses

Les médecins de famille de la province lancent un cri d’alarme à l’approche du dépôt du budget de Danielle Smith qui aura lieu le 28 février prochain.

Après la publication d’un sondage réalisé par l’Association médicale de l‘Alberta (AMA) auprès des médecins de famille, son président, le Dr Paul Parks, demande au gouvernement plus de financement public et surtout, que l’argent promit arrive plus rapidement. Selon lui, ces mesures aideraient à garder les médecins de famille dans la province.

Nous en avions besoin hier, mais nous ne pouvions pas l'obtenir hier. Obtenons-le aujourd'hui.

Les médecins témoignent

En conférence de presse, des médecins de famille ont témoigné des difficultés rencontrées quotidiennement

Je ne peux pas attirer des médecins pour travailler avec nous. Cela fait un an que je passe des annonces et sur les trois personnes que j'ai interviewées, personne ne veut faire de la médecine de famille , a déclaré la docteure Michelle Hart, une des médecins de famille présente à la conférence de presse de jeudi..

Elle pratique dans sa clinique située dans l'ouest de Calgary. [Le] revenu [de la clinique] ne suit absolument pas l’inflation , poursuit-elle.

La docteure Hart est une des 24 médecins qui ont participé à la campagne SOS de l’AMA qui a consisté à présenter le témoignage d'un médecin par heure pendant 24 heures, qui a commencé mercredi.

Ces témoignages ont été partagés sur les comptes des médias sociaux de l'AMA.

Sur la plateforme X, la docteure raconte que le bail des locaux de sa clinique arrive à échéance et qu'elle ne pense pas le renouveler. Elle mentionne qu'elle aurait besoin d'une augmentation financière de 40 % pour poursuivre ses activités.

Mis à part les demandes d’aides financières, les médecins ont aussi témoigné des difficultés à répondre aux besoins de leurs patients étant donné que leur nombre est en augmentation constante.