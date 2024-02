Des retards dans l’adoption de procès-verbaux à Sainte-Pétronille

Bien qu'elle en soit tenue par le Code municipal du Québec, la Municipalité de Sainte-Pétronille, sur l'île d'Orléans, n'a toujours pas adopté son procès-verbal d'une séance houleuse du conseil municipal, le 11 décembre dernier.

Radio-Canada a constaté que les procès-verbaux de cette séance n'ont pas été adoptés à la séance suivante du 15 janvier, comme le prévoit la Loi.

Une situation problématique pour de nombreux citoyens qui ont confié à Radio-Canada leur volonté de mettre la main sur ce document en raison d'une crise qui secoue la municipalité depuis plusieurs semaines.

Selon eux, c'est lors de cette séance du 11 décembre que les élus de Sainte-Pétronille ont voté en faveur de l'envoi de mises en demeure à 97 de ses résidents.

La Municipalité a également envoyé une mise en demeure au journal Autour de l'Île pour empêcher la publication d'un article qui reprenait des propos de citoyens recueillis lors de cette séance du 11 décembre, et qui portaient sur le processus d'embauche de la nouvelle directrice générale, Nathalie Paquet.

Publicité

Des retards

Selon l'ordre du jour, à la séance du 15 janvier, le conseil devait adopter à la séance les procès-verbaux du 6 novembre.

Or, dans le guide d'accueil remis aux élus du gouvernement du Québec, on peut lire qu'un procès-verbal d'une séance doit être approuvé par le conseil lors de la séance suivante.

Celle du 11 décembre aurait donc dû être adoptée le 15 janvier. Celle du 6 novembre, le 11 décembre.

L'article 201 du Code municipal du Québec est également clair :

Le secrétaire-trésorier assiste aux séances du conseil et dresse le procès-verbal de tous ses actes et délibérations dans un registre tenu pour cet objet et désigné sous le nom de « Livre des délibérations. Tout procès-verbal de séance du conseil doit être signé par le président, contresigné par le greffier-trésorier, et approuvé par le conseil séance tenante ou à la séance suivante, mais le défaut de cette approbation n’empêche pas le procès-verbal de faire preuve .

Publicité

La loi permet toutefois des modifications au procès-verbal pour y corriger une erreur qui apparaît de façon évidente à la simple lecture des documents soumis à l'appui de la décision prise .

Dans un tel cas, le greffier-trésorier joint à l’original du document modifié un procès-verbal de la correction effectuée et il dépose à la prochaine séance du conseil une copie du document modifié et du procès-verbal de correction .

Petite municipalité

Par courriel, la Municipalité admet que le document aurait dû être adopté plus tôt.