Une première ressource dédiée aux étudiants autochtones au Cégep de Jonquière

Le Cégep de Jonquière a profité de la Journée du mieux-être des Premières Nations pour présenter sa première conseillère à la vie étudiante au développement et à la sécurisation culturelle.

En poste depuis novembre, Kate Bacon accompagne la trentaine d'étudiants autochtones et le personnel. L’objectif est d’offrir un service mieux adapté à la clientèle autochtone qui fréquente l’institution d’enseignement.

L'innue originaire de Pessamit est consciente qu'il s'agit d'un travail de longue haleine.

C'est un long processus, la sécurisation culturelle, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ce n'est pas juste en mettant une mesure en place qu'on est sécurisant culturellement. Ça va prendre du temps. Il ne faut pas faire les choses à la vitesse. Il faut bien faire les choses , a expliqué Kate Bacon.

L'atelier des couvertures fait vivre 500 ans d'histoire en l'espace d'une heure.

Elle aspire à ce que les étudiants autochtones puissent se sentir au bon endroit sans devoir cacher leur identité.

Si on est fier de qui on est, on peut tellement déplacer des montagnes. Mon rôle, ici, me tient vraiment à cœur. On pense tout le temps aux sept prochaines générations quand on fait quelque chose, nous, chez les Autochtones. Ce que je suis en train de faire, je me dis : les sept prochaines générations vont être bien, ici, au Cégep de Jonquière.

Des contenus pédagogiques adaptés

Le Cégep de Jonquière s'est doté d'un plan d'action des premiers peuples au cours des derniers mois. Il permettra notamment de décoloniser les pratiques et d'inclure des savoirs autochtones dans les contenus pédagogiques.

Mario Julien est directeur des études et de la vie étudiante au Cégep de Jonquière.

On sentait quand même qu’on avait un devoir d’aller un petit peu plus loin avec notre clientèle autochtone, donc dans ce sens-là [...] d’ouvrir un poste de professionnel pour encadrer, prendre soin, organiser des activités pour notre clientèle autochtone et on est bien heureux de faire ce pas supplémentaire pour une clientèle qui est somme toute tout près de nous , a expliqué le directeur des études et de la vie étudiante au Cégep de Jonquière, Mario Julien.

