Une cuisine pour rapprocher les élèves et les enseignants

Les élèves de l'École Le Goéland de Sherbrooke ont maintenant accès à une cuisine entièrement équipée. C'est un projet que l'établissement développait depuis plus de 5 ans et qui vise à permettre à tous les élèves de suivre leurs cours le ventre plein.

Dans cette école qui compte environ 1000 élèves de 16 à 21 ans, l'insécurité alimentaire est bien présente. C'est un projet qui a émergé du besoin de nos profs de pouvoir subvenir aux besoins culinaires des élèves. C'est dans l'air depuis plusieurs années. [...] Ça a pris cinq, six ans avant de pouvoir cuisiner dedans. Les travaux ont commencé en août 2023 , explique la directrice de l'endroit, Claudie Potvin.

Si la plupart des adultes connaissent par coeur la recette de pâté chinois (steak-blé-d-Inde-patates pour ceux qui l'ignorent) ou savent faire une soupe sans un livre de recettes, reste que beaucoup de jeunes n'ont pas eu la chance d'apprendre à cuisiner. C'était ça qu'on veut leur montrer. Je dis souvent à mon personnel, si on donne un poisson à un élève, on le nourrit pour une journée, mais si on lui apprend à pêcher, on le nourrit pour la vie. Avec la cuisine, c'est ce qu'on veut faire. On veut bien les outiller, à bien s'organiser, à bien manger à coûts moindres , rappelle la directrice.

« Les besoins ont beaucoup augmenté. On s'en rend compte quotidiennement à l'école. Des élèves qui nous nomment qu'ils ont faim, qu'ils n'auront pas assez de nourriture pour terminer le mois », explique la directrice de l'École Le Goéland, Claudie Potvin. Photo : Radio-Canada

Au quotidien, on est confronté aux jeunes qui ont faim, qui n'ont pas la culture de la nourriture à la maison, qui n'ont pas les moyens de cuisiner.

Pour celle qui a eu l'idée du projet, l'enseignante Carina Beltrano, avoir une telle cuisine dans son école représente beaucoup qu'un lieu rempli de casseroles, d'épices et de frigo. Servir des repas chauds aux enfants, c'est une façon de leur dire qu'on les aime, qu'on est là pour eux, qu'on tient à leur persévérance scolaire. C'est notre façon de les soutenir.

C'est aussi une façon de leur faire aimer l'école. Au-delà des cours, mon école est l'fun. Il y a des repas chauds et il y a du personnel pour me soutenir.

Et ça fonctionne! Quand on vient ici, on a toujours de la nourriture à notre portée. C'est un peu comme si nos parents nous faisaient à manger. C'est une ambiance qui est le fun parce qu'on va pouvoir se faire à manger ensemble plus comme une famille je dirais , raconte une élève, Léa Vuillaume.

Le fait d'avoir accès une cuisine permet à tous les élèves, peu importe leurs revenus, peuvent manger chaque jour et suivre leurs cours le ventre plein. Un projet qui tient à coeur tous le personnel dont cette enseignante qui est venue donner un coup de main en plein congé de maternité! Photo : Radio-Canada / Katy Larouche

Dans un avenir prochain, on veut offrir des cours de cuisine à ceux qui fréquentent Le Goéland. On veut pouvoir concocter de bonnes et belles recettes pour pouvoir nourrir nos élèves. Ça va permettre aux élèves d'apprendre à cuisiner, mais aussi d'avoir un crédit pour avoir leur diplôme d'études secondaires plus rapidement. C'est comme un cours complémentaire , explique Claude Potvin.

Tout le monde le dit, tout le monde le sait, si on a faim, on n'est pas capable d'avoir la présence d'esprit pour être capable d'apprendre. Donc, nous, on les nourrit. Ce n'est pas un caprice. C'est vraiment un besoin qu'ils ont.

Les commanditaires ont été plus que généreux, soutient Mme Potvin. La majorité des appareils, des matériaux et du temps ont été offerts. Ça n'aurait pas pu voir le jour sans la Fondation des élèves du Centre de services qui a été là pour attacher toutes les ficelles de ce projet d'envergure , ajoute-t-elle.

Avec les informations de Katy Larouche