Des manifestants opposés à la vente d’armes à Israël ont bloqué le port de Vancouver

Vers 9 h jeudi matin, et pendant trois heures le port de Vancouver a été bloqué par des manifestants qui réclament un embargo immédiat sur l’exportation d’armes à destination d’Israël.

Omri Haiven, membre de l’organisation Voix juives indépendantes , faisait partie des manifestants. Selon lui, les personnes présentes jeudi matin appartiennent à divers groupes . Il y a des Juifs, des Palestiniens, des Arabes, mais aussi des citoyens du Canada , précise-t-il.

Il estime à 150 le nombre de personnes qui étaient postées vers 11 h à l’intersection des rues Clark et Hastings, et à 50 celles plus à l’est de la ville, au croisement des rues Commissionners et New Brighton.

À 11 h, les deux points de blocage empêchaient des camions d'accéder à l’enceinte portuaire. La circulation des voitures aux abords des intersections bloquées par les manifestants était également perturbée.

Ouvrir en mode plein écran Des camions ne pouvaient pas pénétrer dans l'enceinte portuaire, jeudi matin. Photo : Radio-Canada / Paul Prefontaine

Proche-Orient, l’éternel conflit Consulter le dossier complet Proche-Orient, l’éternel conflit Consulter le dossier complet Suivre Suivre

Les manifestants souhaitent que le Canada arrête immédiatement l’exportation des armes à destination d'Israël.

On doit être en ligne avec le Traité sur le commerce des armes auquel le gouvernement a adhéré , explique Omri Haiven. Celui-ci dit qu’on ne peut pas exporter des armes à un pays qui participe à un génocide.

Le blocage du port de Vancouver fait suite à la décision prise la semaine dernière par la Cour internationale de justice, qui a affirmé qu'il y avait de bonnes raisons de penser qu'Israël commettait un génocide à Gaza , précisent les manifestants dans un communiqué.

M. Trudeau et Mélanie Joly sont en train de légitimer ce génocide en ne bloquant pas l’exportation des armes , ajoute Omri Haiven.

Publicité

Mercredi, Jean-Pierre Godbout, un porte-parole d’Affaires mondiales Canada, expliquait qu’Ottawa a autorisé l’exportation d’équipements militaires « non létaux » vers Israël depuis le début de sa guerre contre le Hamas dans la bande de Gaza.

Les licences accordées depuis le 7 octobre 2023 concernent l'exportation d'équipements non létaux , écrivait-il, sans préciser le type de marchandises dont il est question.

Interrogé sur l’envoi de ces équipements militaires non létaux , Omri Haiven estime que ce n’est qu’un détail en comparaison avec la complicité du Canada dans cette guerre .

En fin de matinée, mercredi, Omri Haiven expliquait que les manifestants ne comptent pas s'arrêter là. Ils réfléchissent à d’autres actions directes comme celle-là jusqu'à ce que le gouvernement cesse l’exportation d’armes .