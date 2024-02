Réchauffez-vous au Festival du chocolat chaud

Pour une 14e année, le Festival du chocolat chaud du Grand Vancouver bat son plein depuis le 14 janvier. Une occasion pour les petits et les grands de déguster une, ou plusieurs, des 162 créations chocolatées originales parmi les 71 établissements participants, jusqu'au 14 février.

Ce festival est une idée originale de Rhonda May, productrice de l’événement par le biais de sa compagnie CityFood Events. Il y a de nombreuses années, alors qu’elle publiait un magazine de cuisine locale, beaucoup de restaurateurs, boulangers et propriétaires de café lui disaient éprouver plus de difficultés lors de la période entre Noël et la Saint-Valentin.

C’est alors que lui vint en tête un projet pour les aider à relancer leur activité pendant cette période creuse de l'année. Un événement convivial autour de cette boisson réconfortante qu’est le chocolat chaud.

Trois trucs pour profiter du Festival Visitez la carte virtuelle sur le site web du Festival (Nouvelle fenêtre) pour connaître les commerces participants.

Vérifiez avec les établissements directement pour toutes questions diététiques.

Allez-y en groupe et renouez avec les personnes que vous aimez.

Le succès grandissant du festival est dû à l’attention qu’il reçoit sur les médias sociaux. Les gens en parlent et partagent des photos sur les réseaux sociaux, suscitant ainsi l’intérêt du public , explique Rhonda May.

Pour Franck Point, propriétaire de la boulangerie Faubourg, participant au Festival, c'est une promotion qui [leur] permet d'accueillir des gens [qu’ils] n'ont pas nécessairement l’habitude d’avoir . Ça leur permet également d’être créatifs et d’offrir quelque chose de différent sur le marché.

Dans cette boulangerie, une première boisson était offerte pour les deux premières semaines du Festival, puis une création différente est offerte pour les deux autres semaines, jusqu’au 14 février.

Ouvrir en mode plein écran La boulangerie Faubourg offre un chocolat chaud sur base de tiramisu dans le cadre du Festival du chocolat chaud. Photo : Radio-Canada / Alexandre Lamic

En ce moment, la proposition du Faubourg est un chocolat chaud sur une base de tiramisu , une création dont le propriétaire souhaite qu’elle puisse apprendre aux gens à mieux connaître le chocolat, comme d’autres ingrédients .

Une histoire vraie comme inspiration

Pour certains commerçants, l’inspiration vient d’histoires vécues.

Un matin, la famille de Sandy Yang, gérante du café À La Mode Pie, a trouvé un colibri blessé à l'extérieur de leur maison après un impact dans leur fenêtre. Pour lui venir en aide, la famille s’est réunie et a divisé les tâches.

Ouvrir en mode plein écran Quand la famille de Sandy Yang, gérante du café À La Mode Pie, a porté secours à un colibri qui avait heurté leur fenêtre, elle l'a nourrit avec un mélange d'eau et de sirop maison biologique. Photo : Sandy Yang

Après quelques recherches internet et plusieurs gestes bienveillants, le petit oiseau a pu se remettre du choc et retourner dans la nature.

Cela a donné tellement de joie à notre famille et c’est ce qui a inspiré cette délicieuse boisson. Le colibri est un oiseau très rare et magique dans le monde et il mérite d’être mis en valeur.

Ouvrir en mode plein écran Pour la famille de Sandy Yang, gérante du café À La Mode Pie, le colibri a été l'inspiration de leur chocolat chaud appelé « Faircore ». Photo : Radio-Canada / Alexandre Lamic

Redonnez à la communauté

À la fin du Festival, les participants versent un pourcentage de leurs gains aux associations caritatives soutenues par l’événement.

Les deux organismes principaux sont Fresh to Families, fournissant des aliments frais aux familles à faible revenu, et Growing Chefs, enseignant le système alimentaire aux enfants et proposent des programmes au sein du système éducatif.

Les commerces peuvent aussi choisir individuellement un troisième organisme qu'ils souhaitent soutenir.

Au cours des 14 dernières années, nous avons reversé près de 500 000 $ à des œuvres caritatives.

En ce qui concerne le futur du Festival du chocolat chaud, la productrice espère l'étendre à d'autres régions de la province, comme le North Shore, la ville de Whistler et dans la Vallée de l’Okanagan.

Avec des informations d'Alexandre Lamic.