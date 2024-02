L’électrification des camions utilitaires d’Hydro-Québec passe par la Beauce

Les nouveaux fourgons-atelier électriques d’Hydro-Québec sont sur les routes depuis quelques mois. Un projet réalisé grâce avec une technologie dont les racines sont en grande partie en Beauce.

À partir d’un camion châssis porteur , l’entreprise Maxi-Métal de Saint-Georges conçoit, développe et fabrique de A à Z la carrosserie et tout le système électrique du camion atelier mobile d’Hydro-Québec , Christopher Sapienza, directeur du développement des affaires de la compagnie.

Un employé de Maxi-Métal plie l'une des nombreuses feuilles d'aluminium nécessaire pour la conception du fourgon-atelier électrique d'Hydro-Québec. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Cliente de longue date d’Hydro-Québec, l’entreprise spécialisée dans la fabrication sur mesure de carrosseries de camion depuis 40 ans avait déjà livré plusieurs fourgons-atelier, mais jamais un modèle 100% électrique.

L’entreprise a reçu une commande de 11 fourgons-ateliers pour Hydro-Québec.

C’était notre première opportunité avec ces produits-là [une occasion] d’intégrer dans notre répertoire ces connaissances-là , note Christopher Sapienza au sujet de ce contrat.

C’est le futur inévitable de voir ces produits-là dans tous nos créneaux.

Christopher Sapienza, directeur du développement des affaires. L'entreprise de 90 employés sort chaque année près de 100 camions dont la moitié sont des véhicules d'incendie. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Deux défis majeurs

Habitué à concevoir la carrosserie des fourgons-atelier à essence, dits conventionnels, Maxi-Métal a dû revoir ses plans pour la version électrique. Le camion porteur est plus long puisque les batteries se trouvent le long des longerons. Le moteur, lui, est complètement à l’arrière, sous le camion.

À partir de nos plans 3D, on fait découper nos morceaux d’aluminium en feuille [...] et on va plier nos pièces. , explique-t-il alors que les travailleurs de l’entreprise manient outils et équipement de soudure autour la structure.

Une carrosserie de fourgon-atelier électrique complétée à 70 %, selon M. Sapienza. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Par la suite, les modules de finitions sont installés à l’intérieur. Il ne reste plus qu’à mettre les outils.

Durant la conception de la carrosserie, on a eu deux enjeux majeurs , explique Jimmy St-Hilaire, chargé de projets utilitaires chez Maxi-Métal.

Accroupi près d'un marchepied à côté du camion, il explique le premier défi en montrant un support métallique fixé au longeron.

Jimmy St-Hilaire est chargé de projets utilitaires chez Maxi-Métal. Il montre l'un des supports développés par l'entreprise pour ancrer la carrosserie où se trouve l'atelier du fourgon. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Sur les camions conventionnels, on a accès au centre du camion. Mais avec ce modèle-là, les batteries prennent un espace […] et il a fallu ancrer [la carrosserie] par l’extérieur. On a développé un support spécialisé , relate-t-il.

Les fils, les batteries et le moteur sont accessibles de l'intérieur du camion sous le plancher du fourgon-atelier. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Notre deuxième enjeu majeur a été de permettre un accès aux composantes électriques sous la carrosserie […] Les batteries, le câblage, l’entretien, le remplacement de pièces, ça c’est quelque chose qu’on ne fait jamais dans une carrosserie conventionnelle , ajoute ce dernier.

L’équipe a aussi dû considérer des aspects spécifiques à l’électrification du véhicule. [L’importance de] la sécurité avec nos employés, on travaille avec du haut voltage, il y a eu beaucoup de formation , assure M. St-Hilaire.

Sur le terrain

Sur le terrain, les camions équipés d’un moteur électrique TM4 développé par une filiale d’Hydro-Québec font bien le travail, selon la société d’État.

Le critère de base, c'est qu'il doit n’y avoir aucun impact négatif à nos opérations [...] Ces véhicules-là sont déployés en zone urbaine uniquement pour des raisons d’autonomie. La stratégie, c’est d’être capable de faire la journée de travail complète sans avoir besoin de se recharger , explique Mathieu Guérin, ingénieur en matériel de transport à Hydro-Québec.

Mathieu Guérin est ingénieur en matériel de transport à Hydro-Québec. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Après des tests, Hydro-Québec a pu déterminer que l’autonomie de la batterie peut aller en hiver, entre 100 et 125 kilomètres et en été, jusqu’à 200 kilomètres .

Les fourgons-atelier électriques sont utilisés seulement dans la région de Montréal pour l'instant. La région de Québec a des distances un peu plus grandes , explique Mathieu Guérin.

On laisse aussi le temps à la technologie d’évoluer [...] On en fait une introduction progressive dans nos opérations.

Il démarre le moteur, pour montrer que c’est un véhicule très silencieux . Radio-Canada a pu monter à bord pour un court essai routier.

Le freinage qu’on sent, je ne touche pas au frein. C’est uniquement la régénération. Ça récupère une partie de l’énergie et ça la remet dans la batterie […] Étant donné que le véhicule est silencieux, c’est beaucoup plus confortable pour les travailleurs au même titre que la clientèle. Quand on a des travaux de nuit [...] on ne réveille pas les gens , affirme l'ingénieur.

Le fourgon-atelier d'Hydro-Québec dans un quartier résidentiel de Québec. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Selon lui, le fourgon répond bien aux conditions hivernales. D’ailleurs Hydro-Québec teste deux camionnettes à la Baie-James présentement. À des températures de -45 pour l’instant ça va bien , assure M. Guérin.

Mathieu Guérin rappelle que ces véhicules utilitaires électriques leur permettent d’apprendre . Par exemple, au sujet de la maintenance. Selon lui, il y a des analyses qui montrent que ce genre de véhicules requiert moins de maintenance, mais on veut vraiment l’acquérir par nous autres cette connaissance-là , indique-t-il.

Le transport par véhicule est un grand polluant pour Hydro-Québec, donc d'électrifier les transports prend tout son sens.

La prochaine étape pour Hydro-Québec sera l’électrification des camions-nacelles. Les premiers véhicules 100% électriques sont attendus sous peu en ce début d’année pour être testés.