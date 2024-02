Recruter 100 bénévoles en un an : l’ambitieuse mission du CAB Laviolette

Le Centre d'action bénévole (CAB) Laviolette de Trois-Rivières s'est lancé un important défi : celui de recruter une centaine de bénévoles d'ici l'année prochaine.

C’est la première fois qu’on se lance dans une campagne aussi vaste , avoue la chargée de projet du CAB et responsable du volet bénévole, Audrey Blier. On a besoin de bras pour parvenir à faire rouler les services et répondre aux besoins de la population qui sont grandissants.

Depuis la pandémie, le nombre de bénévoles a fondu et les volontaires se font plus rares. Pour être en mesure de continuer à offrir sa vaste gamme de services, le centre a besoin d’encore plus de bras.

Présentement on a environ 270 bénévoles , relève Audrey Blier. Avant la pandémie, on était tout près de 400, alors ça a chuté assez considérablement.

Conséquence directe de la diminution du nombre de bénévoles : des services ont dû être mis sur pause.

Les services d'accompagnement, on priorise les rendez-vous médicaux présentement, mais on aimerait bien pouvoir offrir encore des accompagnements pour des courses, pour aller rendre visite à une tierce personne.

Comment inciter les gens à s’impliquer?

Les gens peuvent soit regarder un webinaire ou venir à une séance en présentiel pour connaître les services qu'on offre , explique la chargée de projet.

Selon certaines bénévoles, il suffit de participer à une activité qui nous tient à cœur.

Pour Marie-Marthe Roy, son engagement est une suite logique de sa vie professionnelle. Mon bénévolat consiste à lire des histoires à des enfants et j’ai enseigné la littérature pendant des années, alors c’était tout naturel pour moi.

Pour Marilou Durand, le bénévolat est devenu une sorte de thérapie. J’ai eu un accident de la route et je suis devenue invalide en quelque sorte , confie-t-elle. Je suis passée de workaholic à retraitée et j’ai trouvé ça difficile. Avec le bénévolat, je retrouve un peu un environnement de travail, des collègues et ça me fait du bien, c’est un peu égoïste, mais ça fait du bien!

Des efforts payants

Les efforts du CAB donnent déjà des résultats, puisque 26 recrues ont rejoint les rangs de l’organisme.

On a des étudiants, des retraités, des gens qui souhaitent donner du temps tout simplement , indique Audrey Blier.

Comme quoi offrir du temps est souvent le meilleur cadeau que l’on puisse faire aux autres et à soi-même.