Le Mois de l’histoire des Noirs officiellement lancé en Saskatchewan

La Communauté des Africains francophones de la Saskatchewan (CAFS) lance ce vendredi 2 février 2024 ses activités entrant dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs. Ateliers, performances artistiques et dialogues des cultures vont meubler le programme jusqu’au 25 février.

Le thème choisi cette année par la CAFS est Honorer le passé et inspirer le futur .

Selon le directeur général de l’organisme Melchior Niyonkuru, il s'agit de faire connaître davantage la communauté noire, ses pionniers dans la province, en apprenant de leur vécu pour mieux orienter l’avenir .

Il s'agit de parler de leur succès et cela va en droite ligne avec le thème national. Il s’agit d’un dialogue ouvert et d’en apprendre davantage sur la communauté. Nous invitons les gens à venir en apprendre plus sur la communauté , explique M. Niyonkuru.

Le directeur général de la Communauté des Africains francophones de la Saskatchewan (CAFS), Melchior Niyonkuru indique que le thème choisi cette année est « Honorer le passé et inspirer le futur ».

M. Niyonkuru indique que des activités seront menées dans certaines écoles de la province. Des conférences, des présentations, mais aussi des partages de mets africains vont aussi rythmer ce mois, ajoute-t-il.

En 2024, le thème national choisi pour le Mois de l’histoire des Noirs est : L’excellence des personnes noires : un patrimoine à célébrer; un avenir à construire .

Dans un communiqué jeudi, la Saskatchewan indique que ce Mois a été proclamé afin d'honorer et de reconnaître l'héritage des Afro-Canadiens dans toute la province .

Il s'agit d’une occasion d'en apprendre davantage sur les nombreuses réalisations et contributions des personnes d'origine africaine en Saskatchewan et dans le reste du Canada, précise le gouvernement provincial.

Selon la ministre des Parcs, de la Culture et du Sport, Laura Ross, cette célébration cadre bien avec notre devise provinciale, From Many Peoples Strength, soit [ de la force de plusieurs peuples ] et cela souligne l'importance de réfléchir à l'histoire et à l'héritage des diverses communautés qui ont contribué à l'édification de notre grande province .

Les personnes d'origine africaine ont grandement contribué à la solidité du tissu économique, social et culturel dont nous sommes fiers aujourd'hui en Saskatchewan , se réjouit Laura Ross.

Cette année marque également le 20e anniversaire du musée virtuel Saskatchewan African Canadian Heritage Museum (SACHM), soit le Musée saskatchewanais du patrimoine afro-canadien.

Selon la directrice générale de ce musée virtuel, Carol LaFayette-Boyd, il est important de reconnaître les contributions des Afro-Canadiens à notre province et de comprendre les rôles essentiels qu'ils ont joués dans notre histoire .

La directrice générale de la Saskatchewan African Canadian Heritage Museum, Carol LaFayette-Boyd.

Le SACHM espère que tous les citoyens continueront à résister au racisme, aux préjugés et à la discrimination et qu'ils adopteront plutôt la diversité, l'inclusion et l'équité , soutient Carol LaFayette-Boyd.

En 2013, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution proclamant la période allant de 2015 à 2024, la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine.

Mme LaFayette-Boyd souligne que son organisme reste optimiste quant au fait que le thème de la reconnaissance, de la justice et du développement se produit et se poursuit en Saskatchewan .

À noter que le SACHM a donné le coup d'envoi du Mois de l'histoire afro-canadienne/noire en organisant un événement jeudi, à la galerie d'art MacKenzie de Regina.

Plusieurs autres activités sont également prévues au cours du Mois qui connaîtra son épilogue à la maison du lieutenant-gouverneur, la Government House le 24 février.