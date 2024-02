L'urgence de l'hôpital de Rivière-Rouge, situé dans les Laurentides, devra rester ouverte 24 heures sur 24, a tranché la Cour d'appel du Québec, évitant de justesse la fermeture de soir et de nuit qui devait avoir lieu dès le 1er février.

En décembre dernier, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides avait annoncé qu'en raison du manque de personnel, les services à l'urgence de l'hôpital de Rivière-Rouge seraient offerts de 8 h à 20 h à compter du 1er février.

La Cour d'appel du Québec a annoncé jeudi que l'urgence devra rester ouverte en tout temps jusqu'au 19 février.

Dans un courriel, le CISSS des Laurentides a indiqué qu'il déployait tous les efforts nécessaires afin de respecter cette ordonnance en faisant appel à la contribution de toute personne formée qui pourrait prêter main-forte à l'équipe en place et ainsi nous permettre de dispenser des services sécuritaires durant la nuit .

Le CISSS a indiqué qu'un appel au personnel a été réalisé maintes fois au cours des derniers mois, mais que cela n'a pas permis de recruter suffisamment de gens pour garantir les services à l'urgence de Rivière-Rouge entre 20 h et 8 h.

Me Carl-Éric Therrien, avocat pour la partie demanderesse, composée de la Ville de Rivière-Rouge et d'autres citoyens, a fait savoir qu'il avait reçu lundi une injonction défavorable puisque seulement trois des quatre critères étaient respectés. Il a demandé à la Cour d'appel un sursis à la fermeture du dossier.

La partie demanderesse a réussi à démontrer que la situation est assez urgente pour intervenir. Elle a aussi fait valoir qu'il y a une apparence de droit sérieuse, prétendant que des droits sont dévolus en fonction de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.

Me Therrien a aussi montré que le cas respecte le critère de préjudice irréparable, c'est-à-dire que si une ordonnance est accordée, des préjudices irréparables pourraient être subis.

Toutefois, la juge de première instance a déclaré que le CISSS des Laurentides est censé agir dans l'intérêt du public, faisant en sorte que la partie demanderesse ne respectait pas le critère sur la balance des inconvénients de l'ordonnance. Les parties retourneront en cour le 19 février pour étudier ce critère.

Me Therrien a déclaré que la décision redonnait espoir aux citoyens de Rivière-Rouge, qui auraient dû parcourir au minimum une soixantaine de kilomètres pour se rendre aux urgences les plus proches.

Il a notamment discuté au téléphone avec une cliente atteinte du cancer du sein qui a besoin de se rendre fréquemment aux urgences. Elle était heureuse de la nouvelle, même si le chemin du combattant est loin d'être fini , a mentionné Me Therrien au bout du fil.

En entrevue à Midi info sur ICI Première, jeudi, Me Therrien a précisé que plusieurs municipalités sont concernées par cette fermeture dont : Nominingue, La Minerve, L'Ascension, La Macaza, Lac-Saguay et d'autres municipalités de la région. L'avocat fait valoir que l'urgence dessert quelque 15 000 personnes, un nombre qui double, voire triple, selon les saisons et l'affluence touristique.