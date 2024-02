La médecin hygiéniste en chef de la Colombie-Britannique, Bonnie Henry, reconnaît des mérites à la politique du gouvernement provincial sur les programmes d’approvisionnement sécuritaire en drogues dures, mais en pointe aussi les manquements.

Dans un nouveau rapport, la Dre Henry explique la nécessité d'un système de soins solide en matière de toxicomanie et d'options de traitement pour ceux qui le souhaitent , tout en insistant sur le fait que le gouvernement n’apporterait pas un soutien suffisant aux usagers de drogues.

La politique actuelle ne va pas assez loin en matière de modèle médical pour répondre à ces besoins ou pour fournir le niveau de soins qu’il nous faut , a-expliqué la Dre Bonnie Henry en conférence de presse.

Elle demande au gouvernement de la Colombie-Britannique d’élargir la disponibilité et les types de médicaments qui peuvent être prescrits dans le cadre du programme d'approvisionnement sécuritaire de la province.

La médecin hygiéniste écrit dans son rapport que la situation est plus compliquée à gérer depuis la pandémie à cause d’une toxicité accrue des drogues , et des cas de surdoses qui se sont aggravés et sont devenus de plus en plus complexes à gérer .

Devant des journalistes, Bonnie Henry insiste sur le fait que les services proposés ne sont pas forcément perçus positivement : Pour certaines personnes, l'accès à l'offre de soins n'est pas une chose sûre.

En 2023, les drogues illicites ont fait 2511 morts en Colombie-Britannique, selon le Service des coroners de la province. Il s'agit du nombre le plus important enregistré au cours d'une année depuis qu'une urgence de santé publique a été déclarée en avril 2016 en réponse à la crise des surdoses.

Par ailleurs, la possession de petites quantités de drogues dures n'est plus considérée comme une infraction criminelle en Colombie-Britannique. Santé Canada a approuvé un projet pilote qui prend fin le 31 janvier 2026. Ottawa évaluera son efficacité et pourrait ajuster le tir en cours de route.

