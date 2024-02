L’école francophone Pierre-Chiasson, à Tignish, à l’Î.-P.-É., va être agrandie

Le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard a approuvé des travaux d’agrandissements à l’école Pierre-Chiasson, à Tignish, dans le nord-ouest de la province.

Le projet, dont les coûts sont estimés à 720 000 $, a été rendu nécessaire par l’importante croissance de la population étudiante des dernières années. En 2014-2015, l’école comptait 66 élèves contre 115 actuellement.

La situation y était rendue « critique », selon Ghislain Bernard, directeur général de la Commission scolaire de langue française.

Ouvrir en mode plein écran La bibliothèque de l'école Pierre-Chiasson, reconvertie en salle de classe, le 22 novembre 2023 à DeBlois, à l'Île-du-Prince-Édouard. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

En 2021, quand il était encore le directeur de l'école, il demandait déjà à ce qu'on repousse les murs. Au fil des années, la bibliothèque avait dû être transformée en salle de classe et la salle des métiers était parfois utilisée pour les cours de mathématiques, faute de place.

Les travaux d’agrandissement prévoient l’ajout de deux nouvelles salles de classe permanentes de 750 pieds carrés chacune et d'un couloir menant à l’aile élémentaire de l’école.

Gilles Arsenault, ministre responsable des Affaires acadiennes et francophones, croit que cet investissement était nécessaire et qu'il devrait permettre à l’école de faire face à la hausse continue des inscriptions dans les écoles de la Commission scolaire de langue française qui gère les six écoles francophones de la province.

Ouvrir en mode plein écran Gilles Arsenault se félicite des travaux au sein de l'école Pierre-Chiasson. (Photo d'archives) Photo : CBC / Rick Gibbs

Ces salles de classe supplémentaires permettront non seulement de relever les défis actuels d’une école en croissance, mais aussi de fournir un environnement d’apprentissage plus confortable et plus efficace aux élèves et au personnel , se félicite la ministre de l’Éducation et de la Petite enfance, Natalie Jameson.

Les travaux ont débuté en décembre 2023 et la province espère qu’ils seront terminés à la prochaine rentrée scolaire, en septembre.