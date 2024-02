Immobilier : Windsor n’aura pas d’argent du fédéral

Le maire de Windsor, qui a refusé de respecter les conditions énumérées par le ministre du Logement du gouvernement fédéral pour l’accès au financement compris dans le Fonds pour accélérer la construction de logements, se dit « déçu » du dénouement des négociations.

Le ministre du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités, Sean Fraser, a refusé la proposition modifiée par le conseil municipal de Windsor. C’est ce qu’a confirmé un porte-parole d’Irek Kusmierczyk, le député fédéral de la région, mercredi.

Je refuse de compromettre nos quartiers et de renoncer à une consultation publique équitable avec nos résidents en échange d'un financement incertain qui sera lié au sacrifice de la composition de nos communautés , a déclaré le maire Drew Dilkens.

Le conseil municipal de Windsor a précédemment refusé de modifier les règlements de zonage de la Ville afin de permettre la construction d’immeubles de quatre logements et de quatre étages partout sur son territoire, une condition imposée par le ministre Fraser.

La Ville de Windsor aurait pu toucher 70 millions de dollars, fonds qui proviennent directement de l’enveloppe associée au Fonds pour accélérer la construction de logements.

Or, selon M. Kusmierczyk, la décision du gouvernement fédéral était la conclusion inévitable face à la proposition de la Ville.

De leur côté, les conseillers municipaux espèrent trouver de nouvelles solutions à la crise du logement.

Une proposition modifiée

Afin d’avoir accès au financement compris dans le Fonds pour accélérer la construction de logements, le gouvernement fédéral exigeait de la Ville de Windsor un changement sur les règlements de zonage résidentiel.

La Ville a rétorqué au gouvernement en envoyant une proposition selon laquelle la densification serait permise à certains endroits seulement.

Le ministre a rejeté une densification raisonnable sur près de 1000 acres de terrain dans des zones commerciales et à usage mixte qui, une fois construites, nous permettraient de dépasser plusieurs fois notre objectif en matière de logement , a déclaré M. Dilkens. Il a ajouté qu'autoriser quatre logements et quatre étages sur tous les terrains résidentiels sans consultation publique ne fonctionne pas pour notre ville .

Il ne fait aucun doute qu'il y a un besoin urgent d'augmenter le nombre de logements, ici et dans tout le pays , a déclaré M. Dilkens. En tant que maire de la Ville de Windsor, je m'engage fermement à protéger les quartiers de Windsor et l'infrastructure vitale qui les soutient.

Pas une surprise

Si le maire Dilkens se dit surpris et déçu, les élus du gouvernement fédéral n’en démordent pas.

Dans une lettre adressée à M. Dilkens, M. Fraser a déclaré qu'il avait assisté à la réunion du conseil municipal du 22 janvier, au cours de laquelle le conseil a décidé de ne pas respecter les meilleures pratiques que nous avons publiées pour encourager les Villes à accroître leur ambition dans leurs demandes de financement .

Et en présence de demandes de Villes voisines qui sont déterminées à respecter ces normes, je ne peux pas approuver la demande de Windsor.

Je pense que ma décision sur cette demande ne sera pas une surprise.

Il y a des municipalités au pays qui ont choisi de mettre fin au zonage d'exclusion, et des gouvernements municipaux qui ont pris des décisions audacieuses pour améliorer la disponibilité des logements dans leurs communautés , a écrit M. Fraser. Avec plus de 500 demandes et un montant limité dans le fonds, seules les communautés les plus ambitieuses recevront un financement.

M. Kusmierczyk, qui est membre du Parti libéral du Canada et qui est le député de la circonscription de Windsor—Tecumseh, se dit d’accord avec son collègue. Le refus était une conclusion inévitable , dit-il.

Je suis à nouveau déçu pour les familles de travailleurs qui luttent pour trouver un logement. Je suis déçu pour les personnes âgées et les jeunes qui luttent pour trouver un logement abordable , a déclaré M. Kusmierczyk. Ils voient leur loyer augmenter et ils s'attendent à ce que nous travaillions ensemble pour faire tout ce qui est en notre pouvoir pour construire plus de logements.

Crise du logement

Mercredi, le conseiller municipal Kieran McKenzie s‘est dit attristé de la décision de ses collègues. Il aurait voulu que la municipalité respecte les conditions du gouvernement.

La Ville de Windsor connaît actuellement une crise du logement. Ce fait est indéniable , a-t-il déclaré. Nous avons pris la décision délibérée de ne pas donner suite à une demande qui aurait pu nous mener vers du succès.

Le conseiller Angelo Marignani, qui lui s’est opposé aux exigences du fédéral, a déclaré qu'il espérait que le gouvernement fédéral passe à une seconde ronde de financement du Fonds pour accélérer la construction de logements et que la Ville pourrait alors y avoir accès.

Je suis heureux de voir que les échelons supérieurs du gouvernement essaient vraiment de nous aider, tant au niveau provincial que fédéral , a-t-il déclaré.

