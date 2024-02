Au deuxième jour de son procès pour agression sexuelle et contacts sexuels sur trois mineures, Raphaël Bélisle a témoigné au palais de justice de Sherbrooke jeudi. Il a nié ardemment les faits qui lui sont reprochés. « Ça n’est jamais arrivé », a-t-il dit.

D’emblée, le Sherbrookois a rappelé son engagement bénévole au sein du mouvement scout. En 2022, j’occupais plusieurs postes : j'étais enseignant à temps plein à l’école Gendreau à Coaticook, j'étais famille d’accueil depuis 2021.

Par la suite, il a parlé de son lien avec l'une des plaignantes, qu'il connaît depuis quatre ans. C’est quelqu’un qui demande beaucoup d’attention. Il considère les parents de la présumée victime comme de très bons amis .

Rappelons que cette plaignante a raconté en salle d’audience mercredi que Raphaël Bélisle l’aurait attirée sur lui à plusieurs reprises et qu'elle l’aurait senti en érection. Jeudi, en faisant référence à ces propos, il a rétorqué : Le fait de la prendre sur moi, ça, jamais.

Selon lui, la plaignante aurait dormi chez lui à deux reprises lorsqu’elle gardait la fille qu'il hébergeait en tant que famille d'accueil, et une fois dans son lit en revenant d’un voyage en Floride. Il a ajouté que, cette nuit-là, il n’avait pas dormi avec elle.

Bélisle nie également avoir embrassé l’une des plaignantes sur le front pendant la nuit ou avoir dormi en cuillère avec elle. C’est entièrement faux! Donner un bec sur le front à une jeune pendant un camp scout, je n’aurais jamais pris un risque comme ça.

La troisième plaignante a soutenu mercredi que, lors d’un voyage organisé avec d’autres bénévoles scouts, en Floride, Raphaël Bélisle se serait promené dans une chambre d’hôtel alors qu'il était en érection et que c'était visible à travers son pantalon. Jamais je ne me suis promené en érection devant eux. Je me changeais dans la salle de bain. Je n’ai jamais été en boxeur devant des enfants , a-t-il dit jeudi.

Lors de son témoignage, qui a duré trois heures, l’accusé a nié les faits qui lui sont reprochés à répétition. Verbomoteur, il s’est souvent fait rappeler à l’ordre par son avocate, Me Kim Dingman. Son témoignage était extrêmement détaillé. Pour M. Bélisle, c'était important de détailler toutes les circonstances, tous les gestes. [...] Si on prend l'ensemble des trois témoignages et des vidéos des plaignantes, un témoignage de trois heures, ça a du sens.

Ça fait un an et demi qu'il a été arrêté. Ça fait longtemps que monsieur attend d'expliquer sa version des faits au tribunal.

Le procès se poursuit en après-midi.