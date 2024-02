L’économie de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine reste la plus dépendante

La Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine est la région du Québec où la dépendance économique aux transferts gouvernementaux est la plus forte, selon l'Institut de la statistique du Québec (ISQ).

En se basant sur des données de Statistique Canada, l' ISQ calcule le rapport de dépendance économique, qui représente le montant des transferts d'Ottawa et de Québec par tranche de 100 $ du revenu d'emploi total.

Ainsi en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, pour chaque tranche de 100 $ de revenu d'emploi, les transferts gouvernementaux s'élevaient à un peu moins de 50 $ en 2021, l'année la plus récente disponible.

Pour l'ensemble du Québec, ce ratio est deux fois moins élevé, avec 25 $ de transferts par 100 $ de revenu d'emploi.

Rapport de dépendance économique par région en 2021 Région administrative Rapport de dépendance économique en $ par 100 $ de revenu d’emploi Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 49,50 $ Bas-Saint-Laurent 38,70 $ Côte-Nord 26,70 $ Montréal 23,00 $ Ensemble du Québec 25,80 $ Source : Institut de la statistique du Québec

Cette différence de la région avec la moyenne québécoise s'explique par des écarts dans l’assurance-emploi, dans la Sécurité de la vieillesse, et dans le Régime des rentes du Québec et le Régime de pension du Canada.

Selon Frédéric Laurin, professeur d’économie à l’Université du Québec à Trois-Rivières, la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine occupe le dernier rang en termes d’assurance-emploi au Québec, ce qui est tout à fait normal, selon lui.

Il rappelle que le taux de chômage est actuellement à 8 % en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, alors qu’il est de 5 % au Québec, et d’environ 4 % dans les régions plus centrales.

On est en pleine pénurie de main-d’œuvre et le taux de chômage est presque le double en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, donc c’est normal que l’assurance-emploi soit plus importante. C’est vraiment ça qui explique le dernier rang , indique-t-il.

Rapport de dépendance économique en 2021, en $ par 100 $ de revenu d’emploi Type de transfert gouvernementaux Gaspésie-Île-de-la-Madeleine Ensemble du Québec Assurance-emploi 14,20 $ 4,40 $ Sécurité de la vieillesse et versement net des suppléments fédéraux 14 $ 6,70 $ Régime de rentes du Québec et Régime de pension du Canada 10,30 $ 6,30 $ Source : Institut de la statistique du Québec

Le professeur ajoute aussi que le taux d’activité est beaucoup plus faible en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (48 %) que dans le reste du Québec (64 %).

Il y a une forte proportion de la population qui ne cherche pas du travail et qui ne travaille pas. Là-dedans, il y a des gens qui pourraient travailler et aussi des personnes qui sont retraitées , ajoute-t-il.

Il constate que le vieillissement de la population joue un rôle important.

Par ailleurs, ce sont les MRC de la Haute-Gaspésie et du Rocher-Percé qui ont le plus haut ratio de dépendance économique.