Tout ce qu’il faut savoir sur le sébaste

Après une trentaine d'années de moratoire, la pêche commerciale au sébaste sera autorisée dès cette année dans le golfe Saint-Laurent. Coup de projecteur sur ce poisson de fond qui avait (presque) disparu de nos filets et de nos assiettes.

Est-ce qu'il y a beaucoup de sébaste dans le golfe du Saint-Laurent?

Ouvrir en mode plein écran Il existe deux espèces de sébaste dans le golfe : le sébaste atlantique et le sébaste d'Acadie. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Joane Bérubé

Pour la zone du golfe Saint-Laurent, la biomasse du sébaste atlantique est évaluée à 2,3 millions de tonnes pour les poissons de taille mature. Cette valeur est l’une des plus élevées observées dans l’unité 1 depuis 1984 , indique Pêches et Océans Canada.

Mais les poissons sont plus petits qu'avant, et leur croissance est plus lente.

En 2011, il y a eu un boom de naissances de sébastes, qui s'est poursuivi en 2012 et 2013. Mais les naissances ne se sont pas poursuivies par la suite.

La croissance du sébaste a ralenti au cours des trois dernières années et il n’y a pas eu de recrutement significatif [nouveaux bébés poissons NDLR ] depuis les fortes cohortes de 2011-2013. De plus, la mortalité naturelle pourrait être plus élevée que prévu au cours des dernières années , précise l'agence fédérale.

Les scientifiques de Pêches et Océans estiment d'ailleurs que la biomasse va lentement décroitre dans les prochaines années.

Où pêche-t-on le sébaste?

Ouvrir en mode plein écran Quai de Pubnico, non loin de l'usine Scotia Harvest. Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Une pêche au sébaste existait toujours au Canada, au sud de Terre-Neuve et au large de la Nouvelle-Écosse. À ceci s'ajoutent, dans une moindre mesure, des quotas dits scientifiques alloués par le ministère fédéral des Pêches.

Ailleurs dans le monde, une poignée de pays se partagent plus de 80 % du marché : l'Islande, la Russie, la Norvège et le Portugal.

Le Canada devra donc se retailler une place parmi ces joueurs, ce qui ne sera pas chose facile selon Jean Lanteigne, directeur général de la Fédération régionale acadienne des pêcheurs professionnels (FRAPP).

Les Islandais sont les numéros un. Ils ont de gros navires-usines super modernes avec une manutention hors pair. Et ils sont équipés pour garder leur part de marché , détaille-t-il.

Le sébaste se pêche avec des chaluts de fonds.

Comment sera partagée la ressource?

Ouvrir en mode plein écran Les crevettiers sont les bateaux de pêches qui sont les plus faciles à équiper et à adapter pour la pêche au sébaste. Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

La première phase de la réouverture de cette pêche se fera avec au moins 25 000 tonnes pour le Québec et les provinces atlantiques.

Les pêcheurs hauturiers, soit les bateaux de plus de 100 pieds de long, ont obtenu la majorité des allocations, avec 58,69 % du total autorisé. La plupart de ces navires se trouvent en Nouvelle-Écosse.

Allocations du quota total de sébaste par secteurs de flottes Secteurs de flottes Allocations (%) Flottes d’engins mobiles hauturiers (navires>100 pieds) 58,69 % Flottes côtières d’engins mobiles (navires < 65 pieds) 14,84 % Flottes semi-hauturières d’engins mobiles (navires entre 65 et 100 pieds) 5,72 % Engins fixes de pêche côtière (prises accessoires) 0,75 % Pêcheurs de crevettes de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent 10 % Communautés autochtones 10 % Source : Pêches et Océans Canada

Une répartition qui fait grincer des dents des regroupements de pêcheurs du golfe Saint-Laurent.

La répartition aurait dû être mieux faite , lance Jean-Bernard Bourgeois, président de l'Association des pêcheurs de sébaste des Îles. Quinze pour cent sont attribués à des pêcheurs côtiers, qui ont des bateaux de 65 pieds et moins. C'est la majorité des bateaux que l'on retrouve sur nos quais. Par contre, le gros du quota qui va être pêché va être par des hauturiers, donc des grosses corporations , poursuit-il.

On le mange comment?

Ouvrir en mode plein écran Scotia Harvest emploie actuellement 86 travailleurs à son usine de Digby. Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Le sébaste est un poisson à chair blanche bon marché, qui est surtout consommé en filets. Il peut aussi être transformé sous forme de farine de poisson ou servir comme appâts pour d'autres pêches.

Ce n’est pas un poisson qui a une haute valeur marchande. L'avantage par contre qu'on a par rapport à des espèces comme le pangasius ou le tilapia qui sont aujourd'hui des produits d'élevage, au moins on a un produit qui vient de la mer, qui sera certainement écocertifié. Ça sera un avantage qu'on aura pour exploiter les marchés de sébaste , explique Jean Lanteigne.

Quels sont les marchés?

Ouvrir en mode plein écran L'usine Scotia Harvest a transformé 3000 tonnes de sébaste l'an dernier. Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Après un moratoire de 30 ans, les marchés sont à reconquérir pour le sébaste canadien.

Nous avons des défis au niveau de la taille de notre sébaste parce que la taille du sébaste dans l'unité un est très petite et peu plus petite que celle dont les les Européens sont habitués , avoue Sylvie Lapointe, présidente du Conseil du poisson de fond de l'Atlantique.

Ce qu'on essaye de faire pour le sébaste canadien, c'est d'avancer le fait qu'on a une pêche durable qui est responsable, et donc les consommateurs devraient être à l'aise d'acheter ce produit. Et on essaie aussi de développer un marché en Asie, en Chine et en au Japon , poursuit-elle.