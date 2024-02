Le Manitoba augmentera le financement des divisions scolaires de 3,4 % en 2024-2025

Le gouvernement du Manitoba augmentera les fonds de fonctionnement annuels des divisions scolaires de 3,4 % en moyenne pendant l’année scolaire 2024-2025

Cette augmentation qui a été annoncée par le ministre de l'Éducation et de l'Apprentissage de la petite enfance, Nello Altomare, jeudi, représente un financement additionnel de 51,5 millions de dollars.

Il ajoute que 53,4 millions de dollars seront accordés à de nouvelles initiatives incluant 27,5 millions de dollars pour des programmes de repas scolaires et 3 millions de dollars pour réduire la taille des classes dans le but d’atteindre un ratio de 20 élèves par enseignant.

Un montant total de 104,2 millions de dollars sera réparti entre les divisions scolaires manitobaines en septembre prochain.

Ces divisions scolaires verront leur financement total augmenter de 1,7 % à 11,1 %, d’après un document de la province.

La Division scolaire franco-manitobaine (DSFM) recevra, pour sa part, une augmentation annuelle totale de 10,9 % en 2024-2025, bénéficiant ainsi de la seconde plus grande augmentation après la Division scolaire de Kelsey, à The Pas.

Le ministre de l’Éducation précise que le nombre d’inscriptions et le taux de cotisation au sein des divisions scolaires ont été pris en compte dans le calcul.

Les allocations de financement provincial ont été ajustées afin que du financement plus élevé soit disponible pour les divisions ayant des assiettes de cotisation plus petites , affirme Nello Altomare. Nous répondons aux besoins locaux en nous basant sur les besoins de la division scolaire qui se trouve dans chaque région. Une grande partie de cela est liée aux inscriptions et aux besoins socio-économiques des familles de la région.

Cette année, les conseillers scolaires auront la possibilité d'augmenter les impôts s'ils le jugent nécessaire.

Sous l’administration précédente, un gel pluriannuel des impôts fonciers avait été mis en place. Toutefois, deux divisions scolaires avaient tout de même augmenté l'impôt foncier en 2023, jugeant que la subvention provinciale était insuffisante.

En 2023, le gouvernement progressiste-conservateur avait annoncé une augmentation totale annuelle de 6,1 %, soit 100,2 millions de dollars, pour les divisions scolaires du Manitoba.

L’annonce avait déçu certaines divisions scolaires, dont la DSFM et la Division scolaire Louis-Riel (DSLR), qui estimaient alors que le nouveau montant ne correspondait pas à la hausse des pressions inflationnistes.

Avec des informations de Corentin Mittet-Magnan et Ian Froese