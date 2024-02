La Ville de Régina adopte des règlements pour accélérer la densification de logements

Le conseil municipal de Regina a adopté à l'unanimité une série de règlements relatifs à la densification urbaine. Ces mesures permettront à la Ville d'obtenir du gouvernement fédéral un financement de 36,2 millions de dollars pour accélérer la construction de logements.

Les nouveaux règlements visent à permettre aux constructeurs de densifier les nouveaux immeubles résidentiels. Ils leur permettent également d’ajouter des logements aux immeubles existants.

Les modifications des règlements sur le logement comprennent l’autorisation de construire davantage de logements au cœur plutôt qu'en périphérie de la ville et de supprimer les exigences maximales en matière de stationnement.

La Ville prévoit aussi d’utiliser une partie tirée du financement pour accélérer la construction de logements, qui se traduira par l'obtention de 1100 permis de construire à Regina d’ici à 2026.

D’autres changements à venir

Andrew Stevens, conseiller municipal du quartier 3, indique que la ville se penchera bientôt sur les règles de développement autour des axes de transport en commun ainsi que des normes renforcées pour les plans officiels des communautés et des quartiers.

Il indique qu'il s'agit de la première d'une série de modifications successives des règlements pour faciliter la construction de logements à Regina.

L'ensemble des modifications devrait être soumis au conseil municipal d'ici le mois de juin.

Des mesures souhaitées par des experts

La professeure agrégée de géographie et d'études environnementales à l'Université de Regina Vanessa Matthews salue la décision du conseil municipal de proposer certaines modifications aux règlements liés au développement.

Selon elle, les quartiers changent continuellement et l'étalement urbain engendre des coûts plus élevés en termes de raccordement et d'entretien des routes par rapport aux quartiers plus compacts.

Le président-directeur général de l’Association des constructeurs d’habitations de Regina, Stu Niebergall, abonde dans le même sens.

Il affirme que son association soutenait le fonds d'accélération de la construction de logements et qu'elle avait fait pression pour qu'il soit mis en place.

Profitons de ce fonds qui n'arrive qu'une fois par génération.

M. Niebergall ajoute que les changements sont nécessaires pour devancer la courbe de l'offre de logements.

Une exception pour la Commission de la capitale provinciale

Les conseillers municipaux ont apporté une légère modification aux changements proposés après que la directrice de la Commission de la capitale provinciale, Jenna Schroder, eut demandé à la Ville d’exempter le Centre Wascana et la zone autour du lac Wascana.

Cette demande d'exemption intervient alors que le plan directeur du Wascana Centre est en cours d'examen.

Ce plan directeur prévoit d’orienter le développement autour du lac Wascana et envisage des restrictions sur les limites afin de préserver, entre autres, les vues sur les bâtiments existants importants, en particulier le bâtiment législatif.

Le conseiller municipal du quartier 2, Bob Hawkins,a proposé un amendement afin que l'administration municipale collabore avec la Commission pour élaborer des normes de hauteur applicables à la zone du Centre Wascana.

Cet amendement a été adopté par la majorité des conseillers municipaux. La conseillère du quartier 4, Lori Bresciani, n'a pas pris part au débat en raison des intérêts de sa famille dans l'industrie de la construction.

