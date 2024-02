L’entreprise québécoise Enerkem ferme son usine à Edmonton

L’entreprise énergétique québécoise Enerkem a décidé de fermer les portes de son usine à Edmonton. L’entreprise dit avoir atteint son objetif : « réaliser la mise à l’échelle commerciale de la technologie d’Enerkem ».

La technologie consiste à convertir des produits non recyclables et non compostables en bioéthanol, évitant leur enfouissement.

La technologie d’Enerkem démontrée à Edmonton continuera de jouer un rôle important en détournant les déchets des sites d’enfouissement et de l’incinération et en contribuant aux efforts de décarbonation ici au Canada et ailleurs dans le monde , précise le communiqué de l'entreprise québécoise qui compte ouvrir des usines dans l'est du pays ou en Europe, notamment en Espagne.

Le vice-président de l’entreprise, Michel Chornet, explique d'ailleurs que malgré la fermeture de l'usine, annulant un contrat de 25 ans, le projet a été une réussite pour Enerkem.

Le but premier de notre usine, c'était de démontrer la technologie. Puis on l'a fait.

Dans le communiqué, Enerkem affirme que l'usine a produit 5 millions de litres de biocarburants. Nous avons produit du méthanol certifié ISCC (International Sustainable Carbon Certification) et de l’éthanol selon les règles LCFS (low-carbon fuel standard) de la Colombie-Britannique avec une intensité carbone de -20,5, ce qui correspond à 123 % de réduction de l’intensité carbone.

Il ajoute que le financement provincial de 23 millions de dollars a été utilisé en partie pour employer des gens à l’usine. Cette usine avait 56 employés, environ 35 [vont rester] avec nous pendant une période de temps afin de [fermer l'usine].

Certains des employés vont être transférés pour supporter d'autres activités de la compagnie, mais la majorité ne sera plus à l'emploi d'Enerkem. Donc, nos pensées sont avec eux.

La Ville d’Edmonton dit, pour sa part, avoir beaucoup appris de son partenariat avec Enerkem. Elle compte d'ailleurs continuer à produire des combustibles dérivés des déchets

Grâce à ce travail, la Ville a pu développer une expertise dans la production de combustible dérivé des déchets, un combustible pour une utilisation industrielle fait à partir de déchets ménagers

De son côté, la province affirme que l’usine a toujours été un projet pilote.

Avec des informations d'Emmanuel Prince-Thauvette.