Suicide et toxicomanie chez les jeunes manitobains : un rapport réclame plus d’actions

La défenseure des enfants et de la jeunesse du Manitoba, Sherry Gott, affirme que la province a commencé à donner suite à des dizaines de recommandations formulées par son bureau au fil des ans, mais qu'elle ne s'est pas encore attaquée aux causes systémiques du suicide et de la toxicomanie chez les jeunes.

En 2022, le bureau de la défenseure des enfants et de la jeunesse a enregistré l'un des plus grands nombres de suicides chez les jeunes de moins de 21 ans, la principale cause de décès chez les enfants et les jeunes du Manitoba âgés de 10 à 17 ans.

Mme Gott, indique dans le rapport publié jeudi que la mise en œuvre générale des recommandations s'est améliorée au cours de l'année écoulée. Cependant, selon elle cela ne se traduit pas toujours par des améliorations tangibles pour les enfants, les adolescents, les jeunes adultes et leurs familles .

Malgré le fait que la province ait commencé à appliquer certaines des recommandations formulées par son bureau, Mme Gott se dit particulièrement préoccupée par celles visant à améliorer les services de santé mentale, de toxicomanie et d'invalidité.

Selon Mme Gott, il est nécessaire de mettre en place des politiques et des programmes qui répondent aux besoins uniques et aux vulnérabilités des jeunes.

Avec les informations de La Presse canadienne