Le président du C. A. du CISSS de la Gaspésie démissionne

Richard Loiselle, qui présidait le conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie depuis 2015, explique que des considérations personnelles ont influencé sa décision de quitter ses fonctions après neuf ans à siéger au conseil.

Sa démission est en vigueur depuis le 31 janvier.

Dans une déclaration écrite, Richard Loiselle avoue que ce n’est pas une décision facile. Certes, des considérations personnelles ont pesé dans la balance et un temps d’arrêt est de mise après plusieurs années .

J’ai toujours été habité par la volonté d’offrir des soins et services de qualité aux Gaspésiennes et aux Gaspésiens et animé, entre autres, par le désir de leur assurer des services de proximité , ajoute-t-il.

M. Loiselle a par ailleurs remercié les administrateurs qui ont siégé à ces côtés. J’ai senti un appui sans faille de leur part et une opiniâtre détermination qui nous ont permis d’avancer , conclut-il par écrit.

Le vice-président du conseil, Gilles Cormier, assure désormais l'intérim de la présidence. La prochaine séance du conseil d’administration du CISSS de la Gaspésie est prévue pour le 15 février.