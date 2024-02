Les dons de vêtements d’hiver baissent alors que la demande augmente à Gatineau et Ottawa

En plein cœur de l’hiver, les vêtements chauds dans les friperies et dans les centres de dons à Gatineau et à Ottawa se font rares. Des organismes qui viennent en aide aux personnes dans le besoin font appel à la générosité du public pour que les nouveaux arrivants et les itinérants n’aient pas froid.

L’hiver est loin d’être terminé et les prochaines semaines pourraient être pénibles pour plusieurs résidents de la région de la capitale fédérale qui ne peuvent pas se procurer de vêtements chauds.

Le comptoir familial de la Société Saint-Vincent de Paul, qui vend à prix modique des objets et des vêtements d'occasion, a vu son achalandage augmenter, mais les dons de vêtements diminuent.

Selon le président du comptoir situé dans le quartier Pointe-Gatineau, Alain Talbot, la demande de vêtements a augmenté au cours de la dernière année.

Alain Talbot, président du comptoir familial de la Société Saint-Vincent de Paul, dit qu'il a dû faire des appels dans tout le Québec au mois de décembre pour trouver des vêtements chauds afin de garnir son magasin.

Selon lui, la population, dont le pouvoir d’achat a diminué, a tendance à moins donner de vêtements aux organismes qui récupèrent les biens usagés.

Les gens ont tendance à moins dépenser en raison de l’inflation et ils gardent plus leur linge , constate-t-il.

Plus d’itinérants et de migrants

M. Talbot estime aussi que d'autres facteurs ont fait en sorte que moins de vêtements d’hiver sont disponibles sur les étagères du comptoir familial de la Société Saint-Vincent de Paul.

Selon lui, peu de vêtements chauds ont été donnés avant Noël puisque les températures douces ont fait que les gens n'avaient sûrement pas sorti leur linge d'hiver et fait le ménage en novembre et en décembre, comme d’habitude .

Ses réserves de vêtements chauds ont tout de même augmenté depuis les Fêtes, précise-t-il.

De plus, il affirme que le nombre grandissant de personnes en situation d'itinérance dans la région a fait en sorte que davantage d’organismes locaux ont dû solliciter les citoyens pour recevoir des dons de vêtements chauds et qu’ils doivent par conséquent se partager les dons, de plus en plus rares.

M. Talbot remarque également cette année un nombre accru de nouveaux arrivants qui sollicitent la friperie pour avoir des manteaux et des bottes d’hiver.

C’est ce que constate aussi la superviseure de l’organisme Mission Ottawa, Dominique Hendrick.

On voit beaucoup de personnes qui viennent de différents pays plus chauds, comme en Afrique, qui viennent ici sans vêtements d'hiver , déclare-t-elle.

Dominique Hendrick, de l'organisme Mission Ottawa, affirme que les manteaux d'hiver sont des vêtements chers et que les personnes ont tendance à les garder lorsqu'ils sont en bon état plutôt que de les donner.

La Ville d’Ottawa appelle d’ailleurs ses résidents à composer le 211 pour savoir où donner des vêtements chauds.

