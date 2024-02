Le Centre culturel La Ronde annule son carnaval d’hiver

Le Centre culturel La Ronde de Timmins annule son carnaval d’hiver cette année, notamment en raison d’un manque de ressources humaines.

C’est avec un profond regret et une grande tristesse que nous vous informons de la décision difficile d’annuler le thème du carnaval cette année , indiquent les membres du conseil d’administration dans un message sur la page Facebook de cet organisme.

Ceux-ci disent en être arrivés à cette décision en raison de facteurs tels que la réorganisation du centre à la suite du déménagement dans le nouveau centre culturel.

Après avoir parlé à des membres du conseil d’administration, le chansonnier local Claude Lapointe mentionne un manque de personnel et de bénévoles.

Le centre La Ronde a passé à travers beaucoup cette année parce que c’était l’ouverture du centre. Les événements qui sont en train de se dérouler présentement au centre, c’est très beau, mais d’après moi, ils sont en train de brûler le comité , affirme-t-il.

L'artiste Claude Lapointe, de Timmins, en compagnie de ses filles Chanelle et Bella.

Les activités annulées comprennent justement le spectacle de M. Lapointe et de ses filles Chanelle et Bella, prévu le 10 février, qui devait être la soirée traditionnelle de dévoilement du Bonhomme Carnaval.

La direction du centre culturel souligne que les spectacles de sa programmation habituelle ont toujours lieu.

Cela comprend le spectacle country Jolene and the Gambler , avec Maxime Landry et Annie Blanchard, qui devait lancer le carnaval le samedi 3 février. Il sera d’ailleurs présenté à guichets fermés.

Durant ce mois, un spectacle pour enfants sera aussi présenté le samedi 24 février.

M. Lapointe souligne la tristesse des gens de Timmins à la suite de l’annonce de l’annulation du carnaval, même si on comprend les raisons.

Pour moi et pour, je pense, la plupart des gens de Timmins, souvent, on associe La Ronde avec le Bonhomme Carnaval , mentionne-t-il.

Malgré sa déception, la famille Lapointe n’a pas tout perdu.

À cause que le carnaval est annulé et que le tournoi de hockey bottine est annulé, la brasserie Full Beard tient un tournoi de hockey bottine le 17 février, et c’est moi qui chante en soirée , indique Claude Lapointe.

Et il souligne que ses deux filles Chanelle et Bella seront en spectacle à la brasserie lors de la journée précédente.