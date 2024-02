« Changer de tempo », c’est le slogan du Défi 28 jours sans alcool qui se déroule au Québec en février. Voici quatre suggestions de bouteilles pour relever le défi.

Blonde parfumée

Ouvrir en mode plein écran Pit Stop IPA sans alcool | Microbrasserie St-Pancrace | 473ml | 4,88$. Photo : Brasserie St-Pancrace

Réussir une bière sans alcool semble plus facile que de désalcooliser un vin. La raison est simple : il y a moins d’alcool à enlever dans la bière que dans le vin. À Baie-Comeau, la microbrasserie St-Pancrace élabore trois brassins sans alcool. La Pitstop séduit dès le départ avec sa couleur dorée. Ses parfums de houblon sont francs et sa texture en bouche est juste assez crémeuse et amère. Une très bonne bière!

Nouveauté

Ouvrir en mode plein écran Guinness sans alcool | 440 ml | 3,99$. Photo : Guinness

Guinness, la bière noire la plus connue et la plus consommée dans le monde, existe désormais en version sans alcool. La brasserie a été fondée à Dublin en 1759. Plus de 10 millions de verres avec la célèbre mousse de cette bière seraient bus chaque jour sur la planète. Les attentes envers sa version non alcoolisée étaient, sans surprise, très grandes. L’institution irlandaise a relevé le défi. Guinness zéro offre la même texture riche et la même mousse onctueuse. Les notes d’orge maltée et de caramel, typiques de la boisson, sont toujours présentes. Autre avantage : la bière zéro contient deux fois moins de calories que la version originale.

Romantique mimosa

Ouvrir en mode plein écran Statera Mimosa Pamplemousse | 355ml | 3,99$. Photo : Statera

Des bulles, des arômes naturels de pamplemousse et sans alcool, voici ce qu’offre le mimosa de Statera. La compagnie fondée à Québec en 2021 élabore plusieurs prêts à boire sans alcool. La plupart sont préparés avec un hydrolat – une infusion d’aromates dans l’eau dont le goût rappelle le gin. Pour ce faire, Statera distille à Trois-Rivières chez Wabasso. Pour son mimosa, Statera n’en a pas besoin. Elle utilise beaucoup de pamplemousse et ça fonctionne.

Negroni sans alcool

Ouvrir en mode plein écran Martini Vibrante | Code SAQ : 14681265 | 16,80 $ Photo : SAQ

Le vermouth, un apéritif à base de vin, a retrouvé ses lettres de noblesse grâce… aux cocktails. Cet alcool permet entre autres de réaliser le negroni, une boisson dont les saveurs amères font fureur. Pour s’inscrire dans la tendance sans alcool, la marque italienne Martini a lancé une version sans alcool de son vermouth. Malgré sa couleur rouge, il est préparé avec des raisins blancs, le catarratto et le trebianno. Le tout est aromatisé avec des herbes et de la bergamote. Il se déguste avec du tonic et il permet de réaliser un negroni sans alcool en ajoutant un gin désalcoolisé et une liqueur amère.