La mise en pause du tramway fait mal à l’économie de Québec, selon Marchand

Bruno Marchand prévient que la mise en pause du projet de tramway de Québec met à mal l'économie de la capitale. Il réitère qu'il attend d'ici juin une proposition concrète de projet et non pas une première phase, quoi qu'en dise la ministre des Transports Geneviève Guilbault.

Un récent sondage de Québec International (QI) montre les difficultés économiques vécues par la communauté d'affaires de Québec. Il révèle notamment qu'une entreprise sur quatre a dû faire des mises à pied l'an dernier dans la région de Québec.

Pour le maire Marchand, la mise en pause d'un projet d'envergure comme le tramway de Québec est en grande partie responsable de la situation.

On nous avait dit au départ qu'il y avait autour de 1,5 milliard de dollars d'investissements privés autour du projet de transport structurant. C'était il y a quelques années. Nos calculs récents nous amènent à dire que c’est facilement le double ou le triple , a déclaré le maire Marchand lors d'un long point de presse, jeudi.

Juste dans le secteur du pôle d'échange Sainte-Foy, les investissements atteindraient environ un milliard et demi, avance le maire.

L'incertitude autour d'autant d'investissements ne peut que miner l'économie, selon lui.

Ce n’est pas juste lié à la confiance [...]. C'est lié à l'économie. C'est économique d’engager des entreprises d'ici pour les aider à construire, c'est économique de leur donner de l'expertise pour qu'elles puissent aller partout au Québec et ailleurs pour réaliser des projets de transport structurant. C'est économique de faire venir ici des travailleurs, de les payer et de leur donner de bons salaires parce que ça agit en cascade aussi sur d'autres entreprises.

Questionné sur la sortie de Geneviève Guilbault, qui laissait entendre que l'étude de la CDPQ représentait une première phase , le maire Marchand est sans équivoque : la Ville ne peut se permettre de nouveaux délais.

C’est une planification, une proposition de mobilité. On n’est pas encore dans la réalisation, encore moins dans l'exploitation , a expliqué la ministre, mardi.

Geneviève Guilbault, ministre des Transports et de la Mobilité durable

Je n'ai pas compris. Qu'elle explique quel est son échéancier, c'est à elle de l'expliquer. C'est sa déclaration. On parle d'économie, on parle d'attraction, on parle de faire de Québec un fer de lance économique, social, industriel. Ça suppose de déplacer les gens.