Victoriaville s’attaque à la pénurie de logements

Avec un taux d'inoccupation locatif frisant 1 %, la Ville de Victoriaville souhaite à tout prix éviter un ralentissement de la construction de logements sur son territoire.

Après avoir mis en place une série de mesures, dont l'autorisation d'unités accessoires et l'accélération de l'octroi des permis, elle annonce aujourd'hui un crédit de taxes d'une durée maximale de cinq ans destiné aux promoteurs immobiliers.

La Ville souhaite ainsi leur donner un peu d'air et favoriser la mise en chantier de logements à un coût raisonnable dans un contexte inflationniste. C'est vraiment du logement qui est visé et à tous les niveaux : studios, 3 et demi, 4 et demi, voire 5 et demi et 6 et demi pour les grandes familles. Ce qu'on veut, c'est de la mise en chantier dans les prochaines années. Avec ce crédit de taxes, on croit que ça va répondre aux besoins , indique le maire de Victoriaville, Antoine Tardif.

Le promoteur immobilier Maxime Luneau salue l'initiative et croit qu'elle pourrait inciter des promoteurs à relancer des chantiers mis sur la glace. C'est vraiment une belle tape dans le dos pour les promoteurs actuels et futurs ici à Victoriaville. Je trouve que c'est une très belle initiative et je suis content. La population va en profiter, c'est sûr et certain, en ayant accès à des loyers plus abordables.

Selon la Ville de Victoriaville, il manque actuellement près de 2000 logements sur l'ensemble de son territoire.

Pour profiter du crédit de taxes, les promoteurs devront obtenir un permis à partir du 7 février prochain et terminer leur construction d'ici le 31 décembre 2025.