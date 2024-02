Transport collectif : des circuits réguliers instaurés dans La Mitis

Le Transport adapté et collectif (TAC) de La Mitis revoit l'organisation de ses services en transport collectif à l'intérieur de la MRC . Des circuits réguliers seront notamment offerts aux heures de pointe dès le 5 février.

Ces circuits relieront les autres municipalités de la MRC de La Mitis à Mont-Joli.

Deux départs se feront à heures fixes : un le matin, vers Mont-Joli, et un autre en fin d'après-midi vers les plus petites municipalités.

À titre d'exemple, le circuit numéro 5 reliera Saint-Charles-Garnier à Mont-Joli en passant par Les Hauteurs, Saint-Gabriel-de-Rimouski et Saint-Donat.

Ouvrir en mode plein écran Le TAC de La Mitis met sur pied cinq nouveaux circuits pour desservir les municipalités de la MRC aux périodes de pointe, le matin et en fin d'après-midi. Photo : TAC de La Mitis

L'objectif est de rendre l'offre de transport plus prévisible aux heures de pointe.

Auparavant, le service de transport collectif intra- MRC ne fonctionnait pas selon des horaires précis de passage pour les autobus. Les usagers téléphonaient au TAC de La Mitis et le personnel tentait le plus possible d'organiser leur transport à l'heure souhaitée, mais ce n'était pas toujours possible.

Cette façon de faire faisait aussi en sorte que les autobus circulaient parfois presque vides, pour accommoder les usagers.

Le directeur général du TAC de La Mitis, André Blouin, explique que l'objectif est d'optimiser les déplacements pour limiter les coûts de fonctionnement du service.

Il faut absolument trouver une façon d'optimiser le nombre de déplacements qu'on fait avec un budget limité.

Qui dit budget limité, veut dire un nombre d'heures limité. Si on n'a pas de limite, ce qu'on fait, c'est qu'on roule, on roule, on roule. On fait beaucoup de déplacements en bus, mais avec des bus [parfois presque vides] , poursuit André Blouin.

On veut changer la mentalité du transport collectif et ne pas nécessairement être vu comme un service de taxi, étant donné qu'on veut regrouper les embarquements , poursuit le président du TAC de La Mitis, Étienne Lévesque.

Ouvrir en mode plein écran Le président du TAC de La Mitis, Étienne Lévesque, et le directeur général de l'organisme, André Blouin, espèrent que la régularité des nouveaux circuits permettra de fidéliser la clientèle aux heures de pointe. Photo : Radio-Canada / Alain Fournier

Le service sur demande demeurera disponible entre 6 h 30 et 9 h, 11 h et 13 h et 14 h 30 et 17 h, question de mieux regrouper les déplacements aux heures de plus grand achalandage.

Nos nouvelles heures d'opération, c'est ce qu'on peut se permettre. Est-ce que c'est une réduction de service? Je pense que c'est une optimisation de service.

Dans un contexte inflationniste, où l'environnement nous tient à cœur, on demande à la clientèle du transport collectif de rejoindre nos routes prévisibles , soutient M. Lévesque.

Peu importe le service utilisé, les usagers doivent continuer de réserver leur transport.

Les coûts de fonctionnement du service ont beaucoup augmenté lors de la signature du nouveau contrat avec le transporteur qui fournit le service de chauffeurs et d'autobus au TAC de La Mitis.

Les coûts d'opération d'un autobus sont passés de 70 $/l'heure à 110 $/l'heure.

Le TAC de La Mitis a d'ailleurs dû couper son offre de transport les soirs et les fins de semaine. L'organisme souhaiterait étendre à nouveau ses plages horaires de service, mais cela est financièrement impossible pour le moment.

Ouvrir en mode plein écran Le préfet de la MRC de La Mitis, Bruno Paradis, souhaite que la formule de financement du transport en commun en région soit améliorée par Québec. Photo : Radio-Canada / Alain Fournier

Pour tenter de compenser cette hausse de dépenses et limiter les coupures de services, les municipalités de La Mitis ont augmenté de 22 % leur soutien financier au service de transport.

Le préfet Bruno Paradis indique qu'il serait difficile d'en demander plus aux municipalités sans augmenter significativement le fardeau financier de tous les résidents de la MRC .

Il faut se demander collectivement "Est-ce qu'on veut un transport adapté et collectif sur nos territoires?". Et si oui, bien [il faut] le financer convenablement.

Selon lui, Québec doit en faire plus. Il affirme que le financement offert au transport en commun en région doit être revu puisqu'il ne tient pas compte des grandes distances à parcourir en région.

Actuellement, les budgets du MTQ consacrés au transport collectif donnent principalement la part du lion aux 10 plus grosses sociétés de transport au Québec, qui vont chercher 94 % du financement. C'est énorme! Et nous, on a seulement 5 % qui est dédié aux régions telles que la nôtre , explique le préfet.

Modifications aux tarifs

Les tarifs changent pour une première fois en 10 ans, indique le TAC de La Mitis. À partir du 18 mars, ils passeront de 3,25 $ à 4 $ par embarquement pour le transport collectif intra- MRC .

Pour le transport inter- MRC , entre Mont-Joli et Rimouski, le tarif passera de 5 à 6 $ par embarquement.

L'objectif de cette augmentation est de contribuer à l'atténuation des coûts de fonctionnement.

Un tarif réduit est toutefois ajouté pour les 65 ans et plus. Les étudiants y avaient déjà accès.

Les usagers du transport inter- MRC pourront aussi désormais bénéficier d'une correspondance sans frais supplémentaires avec le réseau Citébus à Rimouski.